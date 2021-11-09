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09.11.2021 14:10
Рубрика: Спорт

Поляк Стефанский рассудит матч Россия - Кипр

Текст: Максим Домчев
Арбитром отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра будет Даниэль Стефанский из Польши. О назначении сообщается на официальном сайте УЕФА.
Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

Гланому арбитру будут ассистировать соотечественники Давид Голис и Михал Обукович. Резервный судья - Дамьян Сильвестрзак.

Фото: Михаил Синицын
Сборная РФ продолжает терять ключевых игроков перед решающими матчами отбора ЧМ

Матч между сборными России и Кипра состоится в четверг, 11 ноября, на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Перед двумя заключительными матчами сборная России лидирует в группе "H", набрав 19 очков. 17 - у команды Хорватии, с которой подопечные Валерия Карпина встретятся в заключительном матче.

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