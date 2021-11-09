Поляк Стефанский рассудит матч Россия - Кипр

Гланому арбитру будут ассистировать соотечественники Давид Голис и Михал Обукович. Резервный судья - Дамьян Сильвестрзак.

Матч между сборными России и Кипра состоится в четверг, 11 ноября, на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Перед двумя заключительными матчами сборная России лидирует в группе "H", набрав 19 очков. 17 - у команды Хорватии, с которой подопечные Валерия Карпина встретятся в заключительном матче.