Стивен Джеррард возглавил футбольный клуб "Астон Вилла"

Известный в прошлом футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард назначен на пост главного тренера "Астон Виллы", сообщается на официальном сайте команды из Бирмингема.

Детали соглашения не раскрываются. В СМИ сообщалось, что контракт рассчитан на три года, а Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории команды.

В свою очередь 41-летний специалист выступил с обращением к болельщикам, в котором отметил богатую историю "Астон Виллы". "Безмерно горжусь, что возглавил команду с богатой историей и традициями. Я знаю, что у руководства очень амбициозные планы. С нетерпением жду момента, когда начну помогать из реализовывать", - заявил Джеррард.

Бывший капитан "Ливерпуля" ранее возглавлял шотландский "Рейнджерс", который под его руководством смог вернуть себе титул чемпиона страны.