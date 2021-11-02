Антонио Конте возглавил "Тоттенхэм"

Известный итальянский специалист Антонио Конте возглавил лондонский "Тоттенхэм". Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Конте ранее возглавлял "Челси", "Ювентус", "Интер" и сборную Италии. Договор в ним содержит пункт о возможности продления.

52-летний Конте сменит на этом посту португальца Нуну Эшпириту Санту, проработавшего всего четыре месяца и покинувшего клуб после неудачного старта сезона.

"Рад вернуться к тренерской работе и сделать это в клубе английской Премьер-лиги, у которого есть амбиции снова стать одним из сильнейших. У "Тоттенхэма" один из лучших стадионов в мире. Не могу дождаться, чтобы начать работать, чтобы передать команде и болельщикам ту страсть и решимость, которые всегда отличали меня как игрока и как тренера", - приводит слова Конте сайт клуба.

Конте добавил, что мог возглавить "шпор" еще летом, но тогда сразу после ухода из "Интера" он не чувствовал желания посвятить себя работе.

"Тоттенхэм" после десяти туров занимает восьмое место в чемпионате Англии, набрав 15 очков.