Антонио Конте возглавил "Тоттенхэм"

Новости

Минцифры может исключить ряд продуктов из реестра отечественного ПО 16:36
В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней после 7 ноября 16:22
Читатели американского сайта Fox News высоко оценили слова Путина 16:14
Хоккейное "Динамо" опровергло слухи о намерении расстаться с лидером команды 16:12
Сергей Шойгу направляет в Тульскую область еще 100 военных медиков 16:07
На Кубани соблюдение масочного режима проверят у водителей такси 15:50
От COVID умер советский детский писатель Владимир Рутковский 15:47
В Кабуле в результате нападения на госпиталь погибли 23 человека 15:45
В Заполярье не исключили сохранения QR-кодов после нерабочих дней 15:31
СМИ: Двое россиян погибли в Южном Судане при крушении самолета 15:26
Молдавия заявила о частичном погашении долга перед "Газпромом" 15:20
Власти Коми допустили продление нерабочих дней 15:19
В Иркутске экс-заместителя главы Минстроя арестовали за мошенничество 15:13
На Урале детей перестанут впускать в торговые центры без родителей 15:13
В Счетной палате назвали основные проблемы жилищного строительства 14:58
Путин призвал внедрять ИИ при работе над беспилотниками 14:58
Украинский националист Ярош стал советником главкома ВСУ 14:55
Мишустин: Товарооборот России и Казахстана станет рекордным в 2021 году 14:48
"Газпром" не стал бронировать новые мощности по транзиту через Украину 14:40
В Госдуме оценили американские фейки издания о российских военных 14:38
Google заблокировал YouTube-канал СК Беларуси 14:19
Медведчук назвал дела против него политическим преследованием 14:15
Минкульт назвал неожиданностью увольнение Боякова из МХАТ 14:15
В Москве чаще всего нарушают правила владельцы автомобилей Kia 14:12
Суд обязал обвиняемого в госизмене Медведчука не выезжать из Киева 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 15:57
Рубрика: Спорт

Антонио Конте возглавил "Тоттенхэм"

Текст: Максим Домчев
Известный итальянский специалист Антонио Конте возглавил лондонский "Тоттенхэм". Контракт рассчитан до лета 2023 года.
Фото: Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images Фото: Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images
Фото: Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Конте ранее возглавлял "Челси", "Ювентус", "Интер" и сборную Италии. Договор в ним содержит пункт о возможности продления.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Сборная России сыграет против Хорватии в атакующий футбол

52-летний Конте сменит на этом посту португальца Нуну Эшпириту Санту, проработавшего всего четыре месяца и покинувшего клуб после неудачного старта сезона.

"Рад вернуться к тренерской работе и сделать это в клубе английской Премьер-лиги, у которого есть амбиции снова стать одним из сильнейших. У "Тоттенхэма" один из лучших стадионов в мире. Не могу дождаться, чтобы начать работать, чтобы передать команде и болельщикам ту страсть и решимость, которые всегда отличали меня как игрока и как тренера", - приводит слова Конте сайт клуба.

Конте добавил, что мог возглавить "шпор" еще летом, но тогда сразу после ухода из "Интера" он не чувствовал желания посвятить себя работе.

"Тоттенхэм" после десяти туров занимает восьмое место в чемпионате Англии, набрав 15 очков.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Европейские чемпионаты