Сборная РФ продолжает терять ключевых игроков перед решающими матчами отбора ЧМ

По традиции тренерский штаб национальной команды огласил состав на предстоящие встречи за пару недель до сбора. Уже тогда было ясно, что без потерь не обойтись. В частности, совершенно точно не поможет россиянам один из лидеров "Зенита" Далер Кузяев, отсутствие которого главный тренер сборной Валерий Карпин назвал большим ударом. Были определенные вопросы по Федору Смолову, но он снова в строю.
К сожалению, непосредственно перед вылетом в Санкт-Петербург Карпин лишился защитника "Рубина" Ильи Самошникова и, самое главное, лучшего ассистента Премьер-лиги этого сезона Арсена Захаряна. Хавбек "Динамо" пропустил матч с "Краснодаром" из-за травмы и до сих пор продолжает восстанавливаться от нее. Беспокойство вызывают не только повреждения ряда игроков, но и неважная форма ряда других исполнителей. В первую очередь речь об Алексее Миранчуке и Александре Головине. Полузащитник "Аталанты" практически не выходит на поле, довольствуясь редкими выходами на замену. У Головина ситуация чуть лучше, однако он только недавно вернулся после травмы и, как признался недавно главный тренер "Монако" Нико Ковач, пока не набрал нужных кондиций.
- Мы общались с Головиным. Он продолжает набирать форму, и вообще футболистами такого уровня мы не разбрасываемся. Что касается Миранчука, то понятно, что его психологическое состояние оставляет желать лучшего. Алексею хочется играть больше, но он приезжает к нам с огромным желанием помогать команде. Никаких проблем быть не должно, - отметил на недавней пресс-конференции Карпин.
Рассуждая о составе, тренер подчеркнул: он вызвал ребят опытных, которые знают, как добиваться результата. Как и ожидалось, Карпин не стал вызывать Артема Дзюбу, отказавшегося играть за сборную в октябре. Здесь, скорее, дают о себе знать не только выступления форварда "Зенита" в нынешнем сезоне, но и конфликт между ним и Карпиным. Хотя сам Валерий Георгиевич всякий раз говорит о том, что при выборе футболистов личные отношения отходят на второй план.
- В прошлый раз мы на него надеялись (на Дзюбу. - Прим. "РГ"), но он сказал, что не готов. Сейчас его не рассматривали. Я ему ничего не писал. Но его отказ - не главная причина моего решения. Несколько последних игр в "Зените" он тоже не выходил в старте. Выходов на замену мне недостаточно, - признался Карпин.
Отрадно, что к последним двум матчам квалификации наша команда подходит в роли лидера своей группы. Причем вне зависимости от результатов на этой неделе подопечные Карпина как минимум займут второе место и примут участие в стыках. Но лучше, конечно, не доводить до этого дело и финишировать в квалификации первыми. Напрямую на первенство планеты попадает лучшая сборная группы, а команда, ставшая второй, отправляется в стыки. При равенстве очков учитываются следующие критерии: разность забитых и пропущенных мячей, количество голов, результаты очных встреч.
Если не случится форс-мажора, в следующем туре как Россия, так и Хорватия должны набрать три очка. При таких раскладах в последнем туре в Сплите нашим достаточно будет не проиграть, чтобы забронировать путевку в Катар. В случае поражения россияне примут участие в стыковых матчах, а представители Балкан займут первое место.
- Давление было и есть. Задача одна - выйти на чемпионат мира. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Если получится сейчас, будем хлопать в ладоши. Нет - будем готовиться к мартовским матчам, - сказал Карпин.
11 ноября, четверг
20.00 Россия - Кипр.
22.45 Мальта - Хорватия.
22.45 Словакия - Словения.
14 ноября, воскресенье
17.00 Хорватия - Россия.
17.00 Словения - Кипр.
17.00 Мальта - Словакия.
*Время московское.