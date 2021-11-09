Минцифры предложило оформлять Fan ID на Госуслугах

Минцифры предложило оформлять паспорт болельщика (Fan ID) через портал Госуслуг. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Паспорт болельщика будет оформляться через портал Госуслуг. Для этого ведомство предлагает включить систему идентификации болельщиков в инфраструктуру электронного правительства, куда уже входят портал Госуслуг и Единая система идентификации и аутентификации.

Паспорт болельщика был протестирован на Кубке конфедераций 2017 года, затем выдавался к ЧМ-2018 и Евро-2020 и обеспечивал безопасное пребывание на стадионе, - рассказали "РГ" в Минцифры. Во время предыдущих турниров паспорт болельщика выдавался на физическом носителе в специально организованных центрах выдачи. Теперь министерство предлагает оформлять электронные паспорта болельщиков - это быстро, удобно, не требует от пользователя заполнять новую форму (данные будут автоматически подтягиваться из имеющихся на портале), а также сократит расходы государства на реализацию проекта.

"Введение паспортов болельщика на российских турнирах позволит обеспечить такой же высокий уровень безопасности на матчах, как на матчах международных турниров в России, когда болельщики посещали матчи вместе со своими детьми", - сообщили в ведомстве.

Минспорт России поддерживает инициативу Минцифры по оформлению электронных FAN ID через портал Госуслуг. У пользователей, зарегистрированных на портале, данные для оформления паспорта болельщика будут уже предзаполнены. "Таким образом, получение паспорта болельщика будет проходить быстрее и комфортнее", - заявил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

По словам Матыцина, система идентификации болельщиков создавалась для безопасности зрителей на спортивных соревнованиях, для семей, которые приходят поддержать на стадионы свои любимые команды. Так, во время ЧМ-2018 9% заказавших FAN ID были в возрасте менее 17 лет, а самая юная болельщица ЧМ-2018 родилась в июне 2018 года.

FAN ID был успешно применен на Кубке Конфедераций 2017 года, чемпионате мира по футболу 2018 года и на матчах Евро-2020. Его эффективность признана международным экспертным сообществом.

Ранее, как сообщает ТАСС, комитет Государственной думы по физической культуре и спорту поддержал законопроект "О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований" и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.