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09.11.2021 19:21
Рубрика: Спорт

Минцифры предложило оформлять Fan ID на Госуслугах

Текст: Олег Капранов
Минцифры предложило оформлять паспорт болельщика (Fan ID) через портал Госуслуг. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Паспорт болельщика будет оформляться через портал Госуслуг. Для этого ведомство предлагает включить систему идентификации болельщиков в инфраструктуру электронного правительства, куда уже входят портал Госуслуг и Единая система идентификации и аутентификации.

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
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Паспорт болельщика был протестирован на Кубке конфедераций 2017 года, затем выдавался к ЧМ-2018 и Евро-2020 и обеспечивал безопасное пребывание на стадионе, - рассказали "РГ" в Минцифры. Во время предыдущих турниров паспорт болельщика выдавался на физическом носителе в специально организованных центрах выдачи. Теперь министерство предлагает оформлять электронные паспорта болельщиков - это быстро, удобно, не требует от пользователя заполнять новую форму (данные будут автоматически подтягиваться из имеющихся на портале), а также сократит расходы государства на реализацию проекта.

"Введение паспортов болельщика на российских турнирах позволит обеспечить такой же высокий уровень безопасности на матчах, как на матчах международных турниров в России, когда болельщики посещали матчи вместе со своими детьми", - сообщили в ведомстве.

Минспорт России поддерживает инициативу Минцифры по оформлению электронных FAN ID через портал Госуслуг. У пользователей, зарегистрированных на портале, данные для оформления паспорта болельщика будут уже предзаполнены. "Таким образом, получение паспорта болельщика будет проходить быстрее и комфортнее", - заявил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По словам Матыцина, система идентификации болельщиков создавалась для безопасности зрителей на спортивных соревнованиях, для семей, которые приходят поддержать на стадионы свои любимые команды. Так, во время ЧМ-2018 9% заказавших FAN ID были в возрасте менее 17 лет, а самая юная болельщица ЧМ-2018 родилась в июне 2018 года.

FAN ID был успешно применен на Кубке Конфедераций 2017 года, чемпионате мира по футболу 2018 года и на матчах Евро-2020. Его эффективность признана международным экспертным сообществом.

Ранее, как сообщает ТАСС, комитет Государственной думы по физической культуре и спорту поддержал законопроект "О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований" и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.

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