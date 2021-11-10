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Рубрика: Спорт

Футболистка "ПСЖ" организовала нападение на конкурентку за место в составе

Текст: Максим Домчев
Фото: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Полиция Парижа арестовала игрока женского футбольного "ПСЖ" и сборной Франции Аминату Диалло, которую обвиняют в организации нападения на одноклубницу.

Фото: mhk_lipetsk/ instagram.com
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Как сообщает L'Equipe, в среду утром Диалло была задержана сотрудниками полиции у себя дома. Она была помещена под стражу.

Как сообщает издание, Диалло подозревают в организации нападения на другого игрока парижского клуба Хейру Хамрауи, а причиной называется конкуренция за место в основном составе.

Нападение на Хамрауи произошло 4 ноября. Пока не установленные двое мужчин напали на нее, когда она находилась в автомобиле. Спортсменку избили металлическим прутом.

По данным следствия, Диалло и еще одна футболистка "ПСЖ" в это время находились неподалеку в автомобиле.

Из-за полученных травм Хамрауи не смогла сыграть в матче Лиги чемпионов, а ее место в составе заняла именно Диалло.

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