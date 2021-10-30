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30.10.2021 10:24
Рубрика: Спорт

Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при Канады

Текст: Анна Козина
Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая проводит первый полноценный взрослый сезон, лидирует после короткой программы на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере - Skate Canada . В тройке сильнейших - еще две наши одиночницы - серебряная медалистка чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы-2020 Алена Косторная.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Отметим, что все три россиянки исполнили короткой программе элемент ультра-си - аксель в 3,5 оборота. За свой прокат Валиева получила 84,19 балла. Вторая и третья оценка у Туктамышевой (81,24) и Косторной (75,58), у которой не совсем идеально получился выезд с тройного акселя.

Фото: GettyImages
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Кстати, с помаркой этот сложнейший женский прыжок сделала и соперница наших фигуристок Алиса Лью из США. Она идет четвертой (73,63 балла).

- Я на сто процентов довольная своим выступлением, - приводит слова Валиевой пресс-служба Международного союза конькобежцев. - Я каталась спокойно и на произвольную программу хочу сохранить такой же настрой.

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