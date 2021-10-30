"Рубин" вырвал победу над ЦСКА в компенсированное время

Казанский "Рубин" прервал серию из шести матчей без побед в Премьер-лиге. В поединке 13-го тура команда Леонида Слуцкого обыграла дома ЦСКА - 1:0.

После девяти очков в трех стартовых турах казалось, что в нынешнем сезоне "Рубин" поборется как минимум за призовую тройку. Но после бодрого начала казанцы сдали и откатились в середину таблицы.

Что касается ЦСКА, то армейцы, наоборот, в последнее время прибавили. Москвичи не проигрывают с августа и смогли вклиниться в борьбу за золотые медали. Тем обиднее сегодняшнее поражение, отбросившее "красно-синих" на расстояние в шесть очков от лидера "Зенита" (23 очка против 29).

Отметим, что единственный мяч в сегодняшней игре уже на 91-й минуте забил Михаил Костюков. Благодаря победе "Рубин", как минимум, на несколько часов поднялся на седьмое место в турнирной таблице с 19-ю набранными очками. Обогнать команду Слуцкого уже сегодня могут "Спартак" (17 очков) и "Крылья Советов" (16 очков).