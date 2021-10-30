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Рубрика: Спорт

Волков решением судей одолел поляка Тыбуру на UFC 267

Текст: Илья Соболев
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Российский тяжеловес (до 120 кг) Александр Волков судейским решением одолел поляка Марчина Тыбуру на турнире UFC 267, который проходит в Абу-Даби.

Фото: @khamzat_chimaev / Instagram
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Александр Волков - лучший отечественный тяжеловес, который пока никак не может вписаться в титульную гонку. За последние три года россиянин трижды терял шанс реально повысить свои котировки. В 2018-м он уступил Деррику Льюису, в 2020-м - Кертису Блейдсу и в июне этого года - французу Сирилю Гану.

Бой против Тыбуры должен был стать еще одним шансом для Драго (прозвище Волкова) заявить о себе. Тыбура - серьезный соперник, восьмой номер рейтинга UFC с пятью победами подряд, но предпочтение отдавалось Волкову, пятому номеру рейтинга.

Первую пятиминутку Александр уверенно забрал, а вот во второй немного снизил активность, хоть и не дал сопернику, специализирующемуся на борьбе, ни разу перевести себя в партер. В заключительном раунде Волков снова был эффектней и эффективней.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Сегодня я самый счастливый человек на планете, у меня родился младший сын, - сказал по окончании боя россиянин. - Я посвящаю эту победу семье, жене. Счастлив вернуться на победную серию, в титульную гонку. В стойке я делал обычную работу. Ключ к победе был - не дать перевести себя в борьбу".

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