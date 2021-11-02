В "Динамо" ожидают решения РФС и РПЛ о проведении матча с "Краснодаром"

Московское "Динамо" ожидает решения о проведении домашнего матча 14-го тура РПЛ против "Краснодара".

Как стало известно, матч между "Динамо" и "Краснодаром", намеченный на 6 ноября может не состояться в Москве по решению регионального отделения Роспотребнадзора. В клубе ожидают разъяснений со стороны Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги. Об этом заявил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы. Вместе с тем у "Динамо" есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30% зрителей. Мы обратились в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Ждем ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры", - приводит слова Пивоварова сайт клуба.

Также пока не ясно, пройдет ли в Москве матч между "Спартаком" и "Локомотивом".