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06.11.2021 20:40
Рубрика: Спорт

Медведев сыграет с Джоковичем в финале теннисного "Мастерса" в Париже

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Париже. В решающем матче он сыграет против серба Новака Джоковича.
Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo

В субботу Медведев в полуфинале встречался с Александром Зверевым из Германии. Вторая ракетка мира уверенно провел первый сет, не оставив сопернику шансов - 6:2.

Фото: Shelley Lipton/Icon Sportswire via Getty Images
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Второй сет также не принес сопернику позитивных эмоций. Медведев превосходил Зверева во всех компонентах и уверенно победил - 6:2.

В решающем поединке в воскресенье россиянин встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Серб в трех сетах обыграл Хуберта Хуркача из Польши и гарантировал себе первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам нынешнего сезона.

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