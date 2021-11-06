Медведев сыграет с Джоковичем в финале теннисного "Мастерса" в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Париже. В решающем матче он сыграет против серба Новака Джоковича.

В субботу Медведев в полуфинале встречался с Александром Зверевым из Германии. Вторая ракетка мира уверенно провел первый сет, не оставив сопернику шансов - 6:2.

Второй сет также не принес сопернику позитивных эмоций. Медведев превосходил Зверева во всех компонентах и уверенно победил - 6:2.

В решающем поединке в воскресенье россиянин встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Серб в трех сетах обыграл Хуберта Хуркача из Польши и гарантировал себе первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам нынешнего сезона.