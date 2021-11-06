Российские пловцы взяли серебро ЧЕ в эстафете

Сборная России выиграли серебряную медаль в смешанной кролевой эстафете 4 x 50 метров на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

В составе нашей четверки выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева. Они финишировали с результатом 1.29,40 секунды, разделив второе место с командой Италии. Победу одержала сборная Нидерландов, показавшая время 1.28,93.

Сегодня в копилку нашей команды также упала бронзовая награда. Михаил Доринов занял третье место на 200-метровке брассом (2.02,07 секунды), уступив белорусу Илье Шимановичу (2.01,73) и голландцу Арно Камминга (2.01,74). Еще один россиянин Александр Жигалов стал пятым (2.02,72).