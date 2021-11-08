Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и увеличил отрыв от Хэмилтона

Новости

В Домодедово с машин каршеринга сняли автомобильные катализаторы 09:30
Михаил Мишустин поручил проводить международную олимпиаду по философии 09:21
ПВО Крыма усилят комплексы С-350 "Витязь" 09:16
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен 07:40
Депутат Рады предупредил украинские власти о последствиях агрессии в Донбассе 07:27
В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19 06:25
США с 8 ноября разрешат въезд только привитым от COVID-19 иностранцам 05:58
Российско-украинская команда выиграла турнир по CS:GO в Швеции 05:30
USA Today: Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38 процентов 04:55
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ 04:19
Гинцбург: При ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев 03:45
Захарова: Нужны практические шаги США для налаживания работы дипмиссий 03:18
В Венесуэле начнут прививать от COVID-19 детей старше двух лет 02:45
Меркель не будет заниматься политикой после ухода с поста канцлера 02:22
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител 01:49
Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10 процентов акций Tesla 01:24
Утечка газа названа возможной причиной взрыва в кафе Казахстана 00:55
В баскетбольной Единой лиге "Локо" отыгрался у "Енисея" с "минус 17" 07.11.2021
Витория: Если покину "Спартак", у меня останется много историй, которые смогу рассказать 07.11.2021
Салливан: Президент Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" 07.11.2021
Трусова пропустит Гран-при Японии из-за травмы ноги 07.11.2021
Более 295 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 07.11.2021
Главный тренер "Локомотива": Я доволен ничьей со "Спартаком" 07.11.2021
Инженерные войска усилили робототехническими комплексами "Уран-6" и "Уран-14" 07.11.2021
"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Спартаком" 07.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 08:47
Рубрика: Спорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и увеличил отрыв от Хэмилтона

Текст: Максим Домчев

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Мексики. Лидер общего зачета увеличил отрыв от ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" до 19 очков.

Фото: Formula 1
"Формула" показала болид на следующий год

В воскресенье состоялся 18-й этап чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1" - Гран-при Мексики. После успеха в квалификации с первого ряда стартовали два болида "Мерседеса" - финн Валттери Боттас ушел в гонку первым, а следом - Льюис Хэмилтон.

Однако старт гонки лучше всех получился у Ферстаппена, который опередил соперников и вошел в первый поворот лидером гонки. Постепенно пилот из Нидерландов увеличивал отрыв над главным конкурентом в борьбе за чемпионство.

В итоге на финише он опередил Хэмилтона на 16,555 секунды. Третье место занял еще один пилот "Ред Булл" Серхио Перес.

После этого успеха отрыв Ферстаппена от Хэмилтона вырос до 19 очков.

Голландец, стартовавший третьим, сумел на старте выйти в лидеры и не отдал первое место. Вторым пришел британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (+16,555), третьим - партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес (+17,752).

Спорт Формула-1