Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и увеличил отрыв от Хэмилтона

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Мексики. Лидер общего зачета увеличил отрыв от ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" до 19 очков.

В воскресенье состоялся 18-й этап чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1" - Гран-при Мексики. После успеха в квалификации с первого ряда стартовали два болида "Мерседеса" - финн Валттери Боттас ушел в гонку первым, а следом - Льюис Хэмилтон.

Однако старт гонки лучше всех получился у Ферстаппена, который опередил соперников и вошел в первый поворот лидером гонки. Постепенно пилот из Нидерландов увеличивал отрыв над главным конкурентом в борьбе за чемпионство.

В итоге на финише он опередил Хэмилтона на 16,555 секунды. Третье место занял еще один пилот "Ред Булл" Серхио Перес.

После этого успеха отрыв Ферстаппена от Хэмилтона вырос до 19 очков.

Голландец, стартовавший третьим, сумел на старте выйти в лидеры и не отдал первое место. Вторым пришел британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (+16,555), третьим - партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес (+17,752).