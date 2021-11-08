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08.11.2021 20:16
Рубрика: Спорт

Владимир Сальников - о героях чемпионата Европы в Казани

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
Сборная России выиграла общий зачет чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Наши спортсмены завоевали 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Второй результат по числу побед показала команда Нидерландов (8-5-5), третий - сборная Италии (7-18-10). По общему количеству медалей россияне уступили только итальянцам - 24 против 35.
Анастасии Кирпичниковой было до слез обидно, что в этот раз рекорд мира устоял, но она продолжит попытки. Фото: РИА Новости Анастасии Кирпичниковой было до слез обидно, что в этот раз рекорд мира устоял, но она продолжит попытки. Фото: РИА Новости
Анастасии Кирпичниковой было до слез обидно, что в этот раз рекорд мира устоял, но она продолжит попытки. Фото: РИА Новости

Победителями домашнего чемпионата Европы стали Климент Колесников (100 м вольным стилем, 50 м и 100 м на спине), Анастасия Кирпичникова (400 м, 800 м и 1500 м вольным стилем), Илья Бородин (400 м комплексным плаванием), Евгения Чикунова (200 м на спине), Светлана Чимрова (200 м баттерфляем), а также женская сборная России (эстафета 4х50 м вольным стилем, комбинированная эстафета 4х50 м).

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Российские пловцы выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы

Специальные призы от Европейской лиги плавания (LEN) как лучшие пловцы турнира получили белорус Илья Шиманович, повторивший в заключительный день соревнований рекорд мира на дистанции 50 м брассом, и россиянка Анастасия Кирпичникова, которой в заплыве на 1500 м кролем до мирового достижения не хватило 0,29 секунды. Итоги чемпионата Европы специально для "РГ" подвел четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимимр Сальников.

Владимир Сальников: Чемпионат удался. Семь спортсменов из основного состава по разным причинам не участвовали в турнире, но хуже из-за их отсутствия не стало. Событие было яркое и красивое. Ребята показали немало хороших результатов. Помимо всех наших чемпионов и призеров хотелось бы отдельно отметить 16-летнюю Дарью Клепикову, которая в составе команды выиграла историческое золото в эстафете 4х50 м вольным стилем, где мы еще никогда не побеждали. Ну и, конечно, всяческих похвал заслуживает Анастасия Кирпичникова, которая выиграла три дистанции и почти коснулась мирового рекорда. Чуть-чуть ей не хватило.

Обидная ситуация и для самой спортсменки, и для болельщиков?

Владимир Сальников: С одной стороны, да, обидная. С другой - все за нее очень рады. Она действительно проявила мастерство и многих удивила своими результатами. Так стремительно прервала затишье на этих дистанциях в бассейне. Наверное, ни один человек, наблюдавший за ее выступлением, не остался равнодушен. Я видел, как она расстроилась и даже плакала от того, что не получилось побить мировой рекорд.

Настя обещала продолжить попытки. Но на следующем крупном старте сезона - декабрьском чемпионате мира в Абу-Даби - в программе не будет дистанции 1500 м...

Владимир Сальников: Рекорды можно бить не только на чемпионатах мира. Самое главное, у нее есть желание и характер. Думаю, возможность ей представится и рекорд непременно покорится.

Анастасия Кирпичникова завоевала три золота, почти коснулась мирового рекорда и получила специальный приз как лучшая спортсменка турнира 

Как будет проходить отбор на ЧМ?

Владимир Сальников: Команда формируется по двум стартам - по чемпионату Европы и чемпионату России, который пройдет в Санкт-Петербурге. Думаю, у нас будет хорошая боевая команда.

Может, и отсутствовавшие в Казани лидеры присоединятся?

Владимир Сальников: Понятно, что после Олимпиады у кого-то из спортсменов пауза на отдых может затянуться. Но на самом деле те, кто планирует выступить на следующих Играх, уже возвращаются в строй и нацеливаются на серьезную подготовку.

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