Российские пловцы выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы

Сборная России заняла первое место в общем зачете чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который 7 ноября завершился в Казани.

Наши спортсмены завоевали 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Второй результат по числу побед показала команда Нидерландов (8-5-5), третий - сборная Италии (7-18-10). По общему количеству медалей россияне уступили только итальянцам - 24 против 35.

Победителями домашнего чемпионата Европы стали Климент Колесников (100 м вольным стилем, 50 м и 100 м на спине), Анастасия Кирпичникова (400 м, 800 м и 1 500 м вольным стилем), Илья Бородин (400 м комплексным плаванием), Евгения Чикунова (200 м на спине), Светлана Чимрова (200 м баттерфляем), а также женская сборная России (эстафета 4х50 м вольным стилем, комбинированная эстафета 4х50 м).