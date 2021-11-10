Станислав Еремин: Ближайшие один-два матча – час икс для ЦСКА

Завтра ЦСКА и казанский УНИКС проведут очередные матчи в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги. Армейцы примут израильский "Маккаби", а казанцы отправятся в гости к греческому "Панатинаикосу".

ЦСКА никак не может оправиться от травм. Вот и Дэниел Хэкетт (в центре) выбыл из строя. Фото: РИА Новости

К ЦСКА внимание, конечно, особенное. Клуб переживает исторические времена и не в лучшем смысле этого слова. Поражение от УНИКСа (64:69) на выходных стало для москвичей уже пятым кряду с учетом всех турниров. Такое с армейцами в последний раз случалось 20 лет назад. Сезон 2000/01стал для ЦСКА вообще едва ли не худшим с точки зрения выступления в российских чемпионатах. Команду, которая переживала перестройку, возглавил 36-летний Валерий Тихоненко. ЦСКА невнятно провел "регулярку", а в полуфинале плей-офф был выбит пермским "Урал-Грейтом". И вот самый титулованный клуб страны снова в тяжелом кризисе. О его причинах и путях выхода из него мы поговорили с председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола, заслуженным тренером России Станиславом Ереминым, который в 1992-2000 годах и сам руководил ЦСКА.

Станислав Георгиевич, кризис ЦСКА стал для вас откровением или были предпосылки?

Станислав Еремин: Надо понимать, что, есть причины объективного характера, а есть все остальное. Много новых игроков, много травмированных в начале сезона, где-то немного удача отвернулась. Я внимательно смотрю их матчи: нельзя сказать, что игроки что-то там бойкотировали, не защищались, не старались. Команда работает, но как единое целое она не смотрится. Достаточно взглянуть на лица игроков. Вот я в Казани на матче с УНИКСом наблюдал за ними вблизи: они как будто выполняют тяжелую работу, вагоны грузят. А единения командного, когда для результата нужно сделать чуть больше, мне кажется, нет. Это говорит о том, что микроклимат в команде, видимо, оставляет желать лучшего. Повторяюсь, это все с учетом объективных причин, травмированных игроков, которые пока не могут вернуться в нормальное состояние. Если перед матчем с УНИКСом я говорил, что никакой катастрофы еще нет, то теперь думаю, ближайшие один-два матча - час икс для армейцев. Потом уже будет сложнее поправить ситуацию. А игра с "Маккаби" - одна из ключевых.

Во всех матчах этой ужасной серии ЦСКА проигрывал последнюю четверть...

Станислав Еремин: Нужно анализировать, смотреть. Я слышал такое мнение, что функционально команда не готова. Не думаю. Хотя ряд игроков с учетом перенесенных травм, болезней, возможно, находится не в лучшей форме. Все-таки, мне кажется, искать причину нужно искать в том, что где-то армейцы свой характер подрастеряли. Концовка - это момент, когда ты должен сделать чуть больше, чем можешь. Отработать за себя и за того парня. А что мы видим в последних матчах ЦСКА? То потеря, то промах. Обычно такие ошибки армейцы не допускают.

Что со Шведом? В последнем матче против УНИКСа он не набрал ни одного очка...

Станислав Еремин: Ни разу не видел у него такой неудачной игры, он сам был потухший. Конечно, Алексею тяжеловато: все предыдущие годы он был явным лидером, который брал на себя игру в ключевые моменты, ему дозволялось все, он выполнял броски, когда считал нужным, отдавал. А здесь ему нужно вписаться в коллектив, и видно, что он очень хочет найти правильную позицию, найти баланс между собственной игрой и игрой на команду. Мне показалось даже, что в паре матчей ему это удалось. Но, на мой взгляд, свое эго Алексей немного чересчур затоптал и чуть потерял уверенность. В ЦСКА такие партнеры, что, если будешь тянуть одеяло на себя, остальные будут недовольны. Партнеры там посильнее, чем в "Химках", и не собираются на "дядю" работать. Поэтому и для тренера, и для самого Шведа очень важно найти баланс.

Какова роль в неудачах главного тренера команды Димитриса Итудиса? Есть ли смысл его увольнять?

Станислав Еремин: Бытовало мнение, что в конце прошлого сезона ЦСКА все-таки поменяет Итудиса. Не потому, что он плохой тренер или плохо работает. Иногда накапливается усталость, некая замыленность глаз и требуется свежий взгляд. Но армейцы его оставили. В таких ситуациях, как сейчас, в любом случае поиск виноватых начинают с тренера. Если в пустыне встал караван, спрос идет с первого верблюда. Но, наверное, это и правильно. Проблема в том, что назовите мне реального кандидата, который может в середине сезона взять команду и гарантировать результат. Мне кажется, на данном этапе это исключено. Менять тренера, надо, когда видно, что у него совсем не идет работа, либо, когда команда неуправляемая. Считаю, что в ЦСКА сейчас ни того, ни другого на сто процентов не прослеживается.

Станислав Еремин: Взгляните на лица игроков ЦСКА. Они как будто делают тяжелую работу, вагоны грузят

Как армейцам снова встать на победный путь?

Станислав Еремин: ЦСКА нужно просто вернуться к той игре, которую они показывали чуть раньше. Потенциал у этой команды есть. И, конечно, должны быть ходы со стороны руководства клуба, со стороны тренерского штаба. Знаете, иногда, если есть течь, не нужно затыкать дырку, а, наоборот, сделать ее больше. Поменять акценты по игрокам. Но это виднее тренерскому штабу.

Где будем смотреть

11 ноября, четверг,

"Матч! Игра"

19.55. ЦСКА - "Маккаби". Прямая трансляция.

21.55. "Панатинаикос" - УНИКС. Прямая трансляция