Женская сборная России по баскетболу стартует в квалификации к ЧЕ-2023

В столице Черногории Подгорице матчем против хозяек паркета женская сборная России начинает свое участие в квалификации к финальному турниру чемпионата Европы-2023, который пройдет в Словении и Израиле.

В последнем официальном матче сборной России Ксения Левченко и ее подруги по команде на Евробаскете-2021 обыграли бронзового призера ЧМ-2018 Испанию. Фото: fiba.basketball

В нашей группе "F" кроме черногорок также сборные Австрии и Дании. Всего в отборочном цикле образованы восемь квартетов и две тройки. Путевки на Евробаскет получат все десять победителей групп плюс еще четыре команды, занявшие вторые места с лучшими дополнительными показателями. Обращаем внимание, что при их подсчете не будут учитываться результаты матчей с аутсайдерами квартетов.

Напомним, минувшим летом на ЧЕ-2021 россиянки финишировали шестыми. Причем наши девушки в четвертьфинале уступили будущему бронзовому призеру Бельгии всего два очка в напряженной концовке. Российская федерация баскетбола (РФБ) признала выступление команды главного тренера Александра Ковалева вполне достойным, так как россиянки, а равно и еще пять сильнейших участников, получили возможность бороться в отдельной квалификации к чемпионату мира-2022. Причем в феврале этот отбор будет щадящим, и пробиться на ЧМ, который состоится в столице Олимпиады-2000 австралийском Сиднее, дружине Ковалева явно по силам. Кстати, на мировых первенствах Россия не выступала с 2010 года.

Черногория объективно наш главный соперник в стартующей квалификации. Вообще, команды стран бывшей Югославии с ее прекрасной баскетбольной школой по определению не могут быть слабыми. Сборная Черногории играла во всех шести последних финальных турнирах континентального чемпионата, дважды (2011, 2015) добиралась до четвертьфинала, прошедшим летом заняла 12-е место.

Интересно, что вот уже два с половиной года на посту главного тренера команды женщина - Елена Шкерович. Она в своей насыщенной карьере игрока один из сезонов провела в России, выступая за подмосковную "Спарту энд К".

Главный тренер черногорок Елена Шкерович, будучи игроком, один из сезонов (2011/12) провела в России за подмосковный клуб "Спарта энд К"

С Балканского полуострова россиянки отправятся домой, где в ближайшее воскресенье на арене дворца спорта в столичном районе Крылатское примут датчанок.

Свою подготовку к первом календарному "окну" континентальной квалификации сборная страны начала 5 ноября в подмосковном городе Видное. Игроки прибывали на сбор постепенно, в зависимости от клубного расписания. Последними к команде присоединились девушки сыктывкарской "Ники", встречавшейся 6 ноября в Ростове-на-Дону с соперницами из Беларуси в рамках Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL).

Кадровых потерь у сборной только две, причем они не критичные. Дарья Курильчук ("Самара") травмирована, у Дарьи Игнатовой ("Спарта энд К", Видное) уважительные семейные обстоятельства.

Комментарий

Александр Ковалев, главный тренер сборной России:

- Победа над Черногорией очень важна. В прошлом отборе я проиграл свой первый матч в качестве рулевого сборной. Для меня та игра с Боснией в родном Оренбурге была стрессом. Правда, сейчас ситуация уже другая. После Евробаскета у нас стало еще больше настроя и желания, и мы продолжаем двигаться в заданном направлении. Хотя волнение за результат всегда есть, но мандража нет. Его нельзя показывать, нервничать можно только внутри. Потому что если я дрогну и покажу свою неуверенность - игроки это почувствуют. Женщины очень чувствительны.

Состав сборной России

Защитники: Анна Буровая, Ксения Левченко (обе - "Динамо", Курск), Марина Голдырева ("Ника", Сыктывкар), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбург).

Форварды: Аделина Абайбурова ("Динамо" К), Нина Глонти, Жосселина Майга, Александра Штанько (все - МБА, Москва), Раиса Мусина, Мария Черепанова (обе - "Ника"), Дарья Репникова ("Спарта энд К", Видное), Анастасия Шилова (УГМК, Екатеринбург).

Центровые: Мария Вадеева (УГМК), Елизавета Шабанова ("Динамо" К).

Всего 14 игроков, на каждый конкретный матч можно заявлять 12 баскетболисток.