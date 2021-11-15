ФИФА назовет лучшего игрока мира в середине января

Вечер награждений лучших футболистов и тренеров года по версии ФИФА пройдет 17 января следующего года в Цюрихе, сообщается на официальном сайте организации.

Мероприятие пройдет в штаб-квартире ФИФА в онлайн-режиме в соответствии с мерами безопасности в рамках борьбы с коронавирусом. Призы будут вручены в следующих номинациях: лучший игрок года, тренер, вратарь, команда года (мужчины и женщины), приз честной игры ("фэйр-плей") и награда имени великого венгерского форварда Ференца Пушкаша за самый красивый гол, а также приз лучшим болельщикам. Голосование за номинантов стартует 22 ноября и продлится до 10 декабря.

А чуть ранее - 29 ноября - станет известен обладатель "Золотого мяча", вручаемый сильнейшему футболисту, выступающему в Европе. Кандидатов на победу несколько, но среди них можно выделить четырех игроков: Лионеля Месси, Роберта Левандовского, Жоржиньо и Мохаммеда Салаха. Недавно в зарубежных СМИ проскочила информация, что представители издания France Football уже сообщили Месси и его триумфе и даже сделали с ним интервью. Впрочем, французский журнал практически сразу опроверг эту новость, назвав ее фейком.

Многие эксперты полагают, что игроком года по версии ФИФА и обладателем "Золотого мяча" должен стать форвард "Баварии" Левандовски, бьющий один рекорд за другим.