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15.11.2021 20:18
Рубрика: Спорт

Обновленная сборная России финишировала третьей на Кубке Карьяла

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
Накануне в Финляндии завершился первый этап хоккейного Евротура - Кубок Карьяла.
Сборная России завершила первый этап Евротура убедительной победой над чехами - 5:2. Фото: Федерация хоккея России Сборная России завершила первый этап Евротура убедительной победой над чехами - 5:2. Фото: Федерация хоккея России
Сборная России завершила первый этап Евротура убедительной победой над чехами - 5:2. Фото: Федерация хоккея России

Победителем стала команда Швеции, одолевшая сборную Суоми - 3:1. Благодаря этой победе "Тре Крунур" набрали девять очков и опередили финнов, которые с шестью баллами стали вторыми. Российская команда, одолевшая чехов - 5:2, стала третьей.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Отметим, что наша команда отправилась в Страну тысячи озер в экспериментальном составе, состоящем из молодых хоккеистов. Вот как прокомментировал игру сборной исполняющий обязанности главного тренера Сергей Зубов:

- Было много полезного и приятно завершать турнир победой. В матче с чехами сборная качественно работала в атаке и обороне, удалось быстро забить в большинстве. За исключением короткого отрезка в третьем периоде команда на протяжении всего матча придерживалась игровой системы - и добилась результата. В принципе мы могли выиграть на Кубке Карьяла два матча. Но во встрече со шведами допустили пару лишних ошибок. Также рад, что увидели в деле молодых ребят, у которых все еще впереди.

В свою очередь, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в беседе с журналистами отметил, что этап Евротура дал много пищи для размышлений:

- На Кубке Карьяла перед нами стояла задача проверить игроков, в том числе тех, кто в клубах КХЛ получает мало игрового времени. Было принято решение дать максимум возможностей ребятам 2002-го, 2003-го, 2004-го года рождения... Главной задачей был просмотр кандидатов. С прицелом на будущее - на Кубок Первого канала, молодежный чемпионат мира. И взрослый чемпионат мира, который весной 2022-го пройдет на той же арене в Хельсинки.

Тем временем молодежная сборная России U20 (игроки до 20 лет) сыграла третий и заключительный матч на третьем этапе Турнира четырех наций против сверстников из Швеции и одержала победу 5:2.

Лучшим игроком в составе сборной России был признан Егор Гуськов.

Отметим, что Россия одержала три победы в трех матчах и занимает первое место на Турнире четырех наций.

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