Медведев обыграл Зверева на Итоговом турнире АТР

В Турине продолжается Итоговый турнир АТР. Во вторник россиянин Даниил Медведев проводил второй матч в группе. Его соперником был представитель Германии Александр Зверев.

Россиянин на старте добился победы и успех в этом матче практически обеспечивал ему место в полуфинале.

В первом сете Медведев имел небольшое преимущество над соперником. И в решающий момент смог сделать брейк - 6:3.

Вторая партия прошла в более упорной борьбе и завершилась тай-брейком, где Зверев сумел добиться успеха - 7-3. В решающем сете соперники снова не сумели выявить сильнейшего и все решил дополнительный гейм. И тут все решилось при счете 6-6. Россиянин смог выиграть два розыгрыша подряд, вырвав победу.

В заключительном матче Медведев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.