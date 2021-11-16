Рублев обыграл Циципаса на Итоговом турнире АТР

В первом матче на Итоговом турнире АТР россиянин Андрей Рублев переиграл грека Стефаноса Циципаса в двух сетах.

Доя Рублева и Циципаса этот матч стал восьмым за всю историю противостояния. Четыре раза победу праздновал теннисист из Греции, трижды успех был на стороне россиянина.

Рублев сумел хорошо настроиться на эту встречу и навязал сопернику борьбу. В какой-то момент Циципас дрогнул и проиграл первый сет - 4:6. Во второй партии ситуация повторилась. Рублев добился победы - 6:4.

В следующем матче в группе россиянина ждет встреча с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который переиграл Каспера Рууда из Норвегии.

В полуфинал выходят по два сильнейших теннисиста из группы.