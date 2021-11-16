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16.11.2021 01:14
Рубрика: Спорт

Рублев обыграл Циципаса на Итоговом турнире АТР

Текст: Максим Домчев
В первом матче на Итоговом турнире АТР россиянин Андрей Рублев переиграл грека Стефаноса Циципаса в двух сетах.
Фото: EPA-EFE/Alessandro Di Marco Фото: EPA-EFE/Alessandro Di Marco
Фото: EPA-EFE/Alessandro Di Marco

Доя Рублева и Циципаса этот матч стал восьмым за всю историю противостояния. Четыре раза победу праздновал теннисист из Греции, трижды успех был на стороне россиянина.

Фото: iStock
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Рублев сумел хорошо настроиться на эту встречу и навязал сопернику борьбу. В какой-то момент Циципас дрогнул и проиграл первый сет - 4:6. Во второй партии ситуация повторилась. Рублев добился победы - 6:4.

В следующем матче в группе россиянина ждет встреча с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который переиграл Каспера Рууда из Норвегии.

В полуфинал выходят по два сильнейших теннисиста из группы.

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