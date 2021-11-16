Молодежная сборная РФ по футболу обыграла Испанию в отборе ЧЕ-2023

В матче шестого тура отбора ЧЕ-2023 среди молодежных команд сборная России в Химках принимала лидера группы - Испанию. В первом круге россияне потерпели крупное поражение 1:4.

Испанцы были явными фаворитами и этого поединка, но сборная России проявила характер и открыла счет на 60-й минуте. Отличился форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин, для которого этот мяч стал третьим в нынешнем турнире.

Этот результат сохранился до финального свистка. Сборная России догнала Испанию по набранным очкам - по 15, однако уступает по разнице мячей.

Впереди у команды Михаила Галактионова четыре матча против команд Мальты, Северной Ирландии, Литвы и Словакии. Напрямую из группы выходит одна команда и лучшая одна среди вторых сборных.