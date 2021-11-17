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17.11.2021 00:44
Рубрика: Спорт

Россиян на чемпионате Европы по шахматам ждут сильные соперники

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8611)
К пятому туру, то есть на середину дистанции командного чемпионата Европы в Словении, наши сборные подошли в лидерах. Однако после сегодняшнего выходного россиянам за оставшиеся четыре игровых дня придется встречаться с наиболее сильными соперниками, как и бывает всегда при швейцарской системе.

В четвертом туре "открытых", читай мужских соревнований, фавориты играли с Польшей. На первой доске у оппонентов - Ян-Кшиштоф Дуда, который на правах победителя прошедшего минувшим летом в Сочи розыгрыша Кубка мира уже получил путевку на турнир претендентов на мировую корону 2022 года. Наш лидер Александр Грищук действовал в поединке с поляком белыми фигурами. Но преимущество цвета не позволило ему одержать первую на турнире победу. На 31-м ходу гроссмейстеры заключили перемирие, для Грищука это была четвертая ничья подряд.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Мужская и женская сборные успешно стартовали на командном ЧЕ по шахматам

В Словении маловато сборных, которые могут похвастаться примерно равным по силе составом шахматистов. И пока Грищук надежно держит удары на первой доске, сражаясь против оппонентов с высоким рейтингом, положительный результат достигается другими россиянами. Чемпион мира-2018 по быстрым шахматам Даниил Дубов играл с Радославом Войташеком черными фигурами и воспользовался грубейшей ошибкой поляка на 24-м ходу. Эта победа оказалась ключевой для исхода матча, ведь в поединках Кирилл Алексеенко - Кацпер Перун и Павел Тецлав - Владислав Артемьев были зафиксированы ничьи. Общий счет - 2,5:1,5 в пользу России.

Интересно, что зевнувший ход Войташек женат на Алине Кашлинской, выступающей за нашу женскую сборную. А у мужчин после четырех туров тройка лидеров выглядела так: Россия, Азербайджан, Венгрия - по 7 очков (по три победы и одной ничьей). Девушки взяли верх над Грузией (3:1), обеспечив единоличное лидерство - 8 баллов. Далее шли Италия (7) и целая группа команд с шестью очками. Матчи сборных России с азербайджанцами и итальянками завершились вчера поздно вечером по московскому времени.

Спорт Шахматы