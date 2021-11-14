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14.11.2021 19:42
Рубрика: Спорт

Мужская и женская сборные успешно стартовали на командном ЧЕ по шахматам

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
Мужская и женская сборная России успешно взяли старт на командном чемпионате Старого света в Словении, победив в первых двух турах.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Формально один из комплектов наград разыгрывается в "открытой" категории, но, по сути, это за редкими исключениями турнир с участием мужчин. Россияне взяли верх над Грецией и Чехией с одинаковым счетом 3:1.

Фото: Koen SUYK / ANP / AFP
Известны еще два участника шахматного турнира претендентов

На первой доске выступает Александр Грищук, четырехкратный победитель командного чемпионата мира. Он свои поединки завершил вничью. Судьба матчей решалась на других досках, и здесь отметим стопроцентный результат игравшего четвертым номером Андрея Есипенко. Он победил дважды.

На чемпионате, проводимом по швейцарской системе в девять туров, главным критерием для распределения мест являются исходы матчевых встреч. За победу - два очка в таблицу, за ничью (2:2) - одно, за поражение - ноль. А набранные игровые очки - это уже дополнительный показатель. Максимум возможного после двух туров был у Азербайджана. Всего выступают 39 сборных, хозяевам разрешили выставить две команды.

В женских соревнованиях Россия оказалась сильнее Чехии и Испании - по 4:0. Капитан нашей команды, то есть в привычной терминологии главный тренер Сергей Рублевский, после первого матча сделал одну замену. Таким образом, по два раза свои поединки выиграли Александра Горячкина, Валентина Гунина и Алина Кашлинская. Особенности "швейцарки" таковы, что с каждым туром российским сборным будут доставаться все более сильные соперники.

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