Известны еще два участника шахматного турнира претендентов

В Риге завершился турнир Grand Swiss. Соревнования с участием более сотни шахматистов прошли в 11 туров по швейцарской системе. Определились два участника турнира претендентов на мировую корону 2022 года.

Алиреза Фирузджа. Фото: Koen SUYK / ANP / AFP