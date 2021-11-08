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08.11.2021 20:22
Рубрика: Спорт

Известны еще два участника шахматного турнира претендентов

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
В Риге завершился турнир Grand Swiss. Соревнования с участием более сотни шахматистов прошли в 11 туров по швейцарской системе. Определились два участника турнира претендентов на мировую корону 2022 года.
Алиреза Фирузджа. Фото: Koen SUYK / ANP / AFP Алиреза Фирузджа. Фото: Koen SUYK / ANP / AFP
Алиреза Фирузджа. Фото: Koen SUYK / ANP / AFP

Набрав 8 очков, победителем стал выступающий под флагом Франции 18-летний иранец Алиреза Фирузджа. На втором месте (7,5 балла) американец итальянского происхождения Фабиано Каруана. По дополнительным показателям ему уступил финишировавший третьим российский гроссмейстер Григорий Опарин.

Фирузджа и Каруана получили право играть в турнире претендентов на мировую корону. Компанию им составят наш Сергей Карякин, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, азербайджанец Теймураз Раджабов, проигравший в матче за титул 2021 года Магнус Карлсен (Норвегия) - Ян Непомнящий (Россия), двое сильнейших по итогам серии Гран-при, которую планируется завершить весной 2022-го.

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