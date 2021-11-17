Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022

Стали известны все возможные соперники сборной России по футболу в стыковых встречах за право участвовать в финальном турнире чемпионата мира-2022 в Катаре. Во вторник вечером состоялись последние матчи отборочного цикла в европейской зоне.

В стыковых матчах российская команда может сыграть с одной из следующих сборных: Португалии, Швеции, Северной Македонии, Италии, Уэльса, Чехии, Шотландии, Польши, Австрии и Турции. Также в стыки попала Украина, но она не попадется России, поскольку эти две команды будут разведены по решению УЕФА перед жеребьевкой 26 ноября.

Три оставшиеся путевки на ЧМ-2022 от Европы 12 сборных разыграют в мини-турнире на вылет с полуфиналами и финалам. Перед жребием команды разделят на "сеяных" и "несеяных" с учетом результатов квалификации. Шесть "сеяных" (Россия, Португалия, Италия, Шотландия, Швеция и Уэльс) стартуют на своем поле, "несеяные" (Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия и Чехия) - на чужом.

Выходит, для попадания на чемпионат мира России необходимо будет одолеть двух соперников. Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта следующего года, финальные - 28-29 марта.