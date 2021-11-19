Сборная России по футболу потеряла одну строчку в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола на своем сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных команд мира. Сборная России в нем потеряла одну позицию и опустилась с 33-й на 34-ю строчку.

В ноябре команда Валерия Карпина провела два матча. В первом разгромила Кипр - 6:0, а во втором уступила Хорватии, лишившись прямой путевки на ЧМ-2022. Теперь россиян ждут стыковые матчи, жеребьевка которых состоится 26 ноября.

В группе лидеров рейтинга без изменений - на первой строчке Бельгия, далее расположились Бразилия и Франция.