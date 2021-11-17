Определились десять команд, которые представят Европу на ЧМ-2022

Групповой этап европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в следующем году в Катаре, подошел к концу. Напрямую в финальную часть главного турнира четырехлетия пробились победители десяти отборочных групп. Это сборные Англии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии и Швейцарии. В плей-офф за еще три путевки ЧМ-2022 поспорят команды, занявшие в группах вторые места: Италия, Польша, Португалия, Россия, Северная Македония, Турция, Украина, Уэльс, Швеция, Шотландия. К ним добавятся Австрия и Чехия, попавшие в стыки через Лигу наций.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Илья Соболев

Последнюю прямую путевку в Катар забрали голландцы из группы "G". В последнем туре им требовалось обыграть на своем поле норвежцев, чтобы не зависеть от результата параллельного матча, в котором Черногория принимала Турцию. Из-за локдауна матч в голландском Роттердаме проходил без зрителей, и, возможно, обеим командам не хватало эмоций (а норвежцам еще и травмированного суперфорварда Эрлинга Холланда), но класс хозяев оказался выше - 2:0. Один из мячей на счету Мемфиса Депая, который с 12 голами наряду вместе с англичанином Харри Кейном стал лучшим бомбардиром отборочного цикла.

Второе место в группе "G" досталось туркам, которые одолели черногорцев - 2:1. За второе место в группе "D" бились Финляндия и Украина. Чтобы обойти суоми, "жовто-блакитным" нужно было обыграть в гостях Боснию и ждать осечки от финнов, принимавших немотивированную Францию. В итоге оба условия сбылись. Украина была сильнее боснийцев - 2:0, а Финляндия с тем же счетом уступила "трехцветным".

Что дальше? 26 ноября состоится жеребьевка плей-офф. В этом отборе стыки пройдут в два приема. Сначала 12 команд будут поделены на шесть полуфинальных пар. Победители сыграют в трех финалах за оставшиеся три путевки. Важно: каждый этап будет состоять из одной игры.

Жеребьевка плей-офф пройдет 26 ноября. В полуфиналах хозяевами станут шесть "сеяных" команд с наилучшими показателями по итогам группового этапа. Помимо России это Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс. Таким образом, встречи с капитаном португальцев Криштиану Роналду, а также с действующими чемпионами Европы итальянцами на полуфинальной стадии мы встречи точно избежим. Но вполне возможно, что сыграем с ним в финале.

Со сборными Италии и Португалии наши в полуфинале плей-офф не сыграют. Но зато могут попасть на них, если пробьются в финал

В число вероятных соперников россиян по полуфиналу входят Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. В этом списке нет Украины: с "жовто-блакитными" нас снова разведут, причем, если потребуется, на обоих этапах плей-офф. Самым благоприятным вариантом из возможных тут кажется Македония, а остальные соперники, мягко говоря, - не подарок. Добавим, что хозяева финалов будут определены жребием.

Катар увидит Месси

Если в Европе отборочный турнир уже завершен, то в Южной Америке настала пора решающих матчей. За несколько туров до конца квалификации определились две сборные, забронировавшие себе путевки в Катар - Бразилия и Аргентина.

Первыми по хронологии в финальную стадию ЧМ-2022 пробились бразильцы. Сделали они это прямиком перед вылетом в Сан-Хуан, где их поджидали Месси и компания. В отличие от соперника, "альбиселеста" к тому моменту еще не обеспечила себе выход на первенство планеты, но при этом ей достаточно было ничьей во вчерашнем поединке, чтобы достичь цели.

Создав минимум опасных моментов, ни Бразилия, ни Аргентина, у которой с первых минут появился Месси, мячей так и не забили - 0:0. С 29 набранными очками после 13 туров аргентинцы идут на втором месте и уже точно не опустятся ниже четвертой строчки, дающей путевку в финальный турнир ЧМ от Южной Америки.

- Решить задачу досрочно - это дорогого стоит. Вообще этот год получился для нас прекрасным: победа на Кубке Америки, 26 встреч кряду без поражений, квалификация на чемпионат мира. Единственное, к чему мы еще стремимся в отборе - занять первое место, - отметил главный тренер "альбиселесты" Лионель Скалони.

У Лео Месси (слева) будет еще одна попытка выиграть со сборной Аргентины чемпионат мира. Фото: AP

На данный момент Бразилия опережает Аргентину на шесть очков, но уже очень скоро отрыв может сократиться. По неофициальным данным, "желто-зеленые" будут наказаны ФИФА за срыв сентябрьского матча с аргентинцами: им должны засчитать техническое поражение со счетом 0:3.

Как бы то ни было, Неймар и Месси в Катар поедут. А вот присоединится ли к ним Луис Суарес - большой вопрос. В последнем туре Уругвай крупно проиграл в гостях Боливии (0:3), потерпев четвертое поражение подряд. Команда Оскара Табареса идет на седьмой строчке в таблице, но при этом, несмотря на провальные выступления, отстает от четвертой Колумбии всего на одно очко - 16 против 17. Напомним: по регламенту четыре лучшие команды Южной Америки напрямую выходят на чемпионат мира, а пятая примет участие в стыковых матчах с представителем другой конфедерации.

Не менее интересные события разворачиваются в Африке. Там на днях завершился отборочный цикл, по итогам которого десять победителей групп (Алжир, Тунис, Нигерия, Камерун, Мали, Египет, Гана, Сенегал, Марокко и ДР Конго) вышли в так называемый последний раунд. В нем команды будут разделены на пары и в марте следующего года сыграют по системе плей-офф - дома и в гостях. Пять триумфаторов выходят в финальную часть чемпионата мира.

Одна из самых запутанных схем отбора в Азии. Здесь квалификация проходит в несколько этапов, в последнем из которых 12 команд делят на две группы. Две лучшие сборные каждой из них получают прямую путевку на чемпионат мира (на данный момент это Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия и Япония), а третьи места поборются между собой за право сыграть в межконтинентальных стыках. Катар на правах хозяйки финальной стадии ЧМ автоматически гарантировал себе участие в турнире.

Примерно по той же схеме проходит отбор в конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). В последний раунд отбора вышли восемь команд, которые играют между собой по двухкруговой схеме - дома и на выезде. Три сильнейшие сборные (на данный момент это Канада, США и Мексика) выйдут напрямую на ЧМ, а четвертая отправится в стыковые матчи.

32 сборных сыграют на ЧМ-2022 в Катаре, который впервые в истории пройдет не летом, а в ноябре-декабре

Наконец, в зоне конфедерации футбола Океании (ОФК) отборочный цикл стартует в марте следующего года и завершится в июне. Здесь 11 команд будут разделены на две группы и сыграют в один круг. По две лучшие сборные из каждой группы пройдут в следующий раунд и проведут в нем спаренные матчи по системе плей-офф (дома и в гостях) за путевку в международные стыковые встречи с одним из представителей другой конфедерации.

Авторитетно

Александр Мостовой, экс-полузащитник сборной России:

- Из неожиданностей в первую очередь в голову приходит попадание в стыки сборной Италии. Не то что бы Швейцария в нынешнем ее виде слабее, но итальянцы все-таки действующие чемпионы Европы. Но что мы видим: в последних двух турах они вообще ничего не показали, не смогли выиграть. Вот это, конечно, удивительно. Что касается других результатов, можно еще вспомнить Португалию. Но у сербов - очень приличная команда. И потом именно они почти весь отборочный цикл лидировали, а португальцы догоняли. Поэтому в целом не особо удивлен.

Говорят ли сюрпризы о том, что уровень европейского футбола растет? Скорее, выравнивается. Сейчас даже такие команды, как Албания, Люксембург, могут дать бой. Посмотрите, Северная Македония пробилась в стыки. У них все население-то, наверное, меньше трех миллионов человек. Остается только порадоваться за них. И вообще за маленькие страны, которые умудряются растить футболистов. Сборная Хорватии, кстати, в их числе. Небольшая страна, но постоянно в топе.

Нынешний формат стыков мне не очень по душе. Старый вариант, когда все решалось в двухматчевом противостоянии, мне нравился больше, это было справедливо. Еще это условие, когда сеяные играют сначала дома, потом жеребьевка. Но сейчас много чего нового придумывают. В том же клубном футболе. Команда занимает третье место в группе Лиги чемпионов, вылетает в Лигу Европы. Вылетает из Лиги Европы - попадает в Лигу конференций. Скоро команды вообще никуда вылетать не будут. Будут в чемпионат России попадать.

Шансы сборной России выйти на чемпионат мира сейчас оцениваю как 50 на 50. Все-таки первый матч играем дома. С другой стороны, нам могут попасться поляки, турки, австрийцы: эти команды - не подарок. Да и что потом, если выйдем в финал, будет непонятно.

Останется до стыков главным тренером сборной России Валерий Карпин или нет, мне кажется, без разницы. Футболисты-то будут те же. У нас любят взять человека из ниоткуда, превознести, а потом оттуда опрокинуть. Я много где поиграл, долго жил за границей, но такого не видел нигде. Сначала был Черчесов, все его хвалили, пока не случился разгром от Дании. Потом взяли Карпина из клуба, занимавшего последнее место в Премьер-лиге. Опять поднялся ор, шум, сделали героя. Но поражение от Хорватии расставило все на свои места.