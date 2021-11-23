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23.11.2021 14:35
Рубрика: Спорт

Георгий Джикия признан футбольным "Джентльменом года-2021"

Текст: Николай Долгополов
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Капитан "Спартака" заслужил звание "Джентльмена". Его поведение на поле, иногда жесткое по отношению к соперникам, не переходит в грубость. Страсть, желание победить, умение повести за собой - вот лучшее, что показывает в игре за сборную или за клуб спартаковский капитан. Если бы не Георгий Джикия, две команды, за которые он выступает, лишились бы столпа и не только защиты.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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И в награду - черный смокинг с бабочкой "Джентльмен года". Эта футбольная премия была учреждена "Комсомольской правдой" еще в 1994-м. Сколько турниров, премий, прочих наград ушли в небытие, забылись. А эта, первыми обладателями которой стали спартаковец Федор Черенков и Омари Тетрадзе ("Динамо", Москва), достойно выжила. Пусть ушла некоторая экзотичность. Ведь смокинг перестал быть диковинкой. Но благородный дух джентльменства не исчезает.

В этом году на премию претендовали вратарь "Краснодара" и сборной страны Матвей Сафонов и два защитника - ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Эксперты "Комсомолки" признали "Джентльменом года" Джикию и не ошиблись.

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