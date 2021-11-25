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25.11.2021 03:36
Рубрика: Спорт

Российские керлингистки вышли в плей-офф ЧЕ в Норвегии

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 268(8619)
Керлингистки сборной России обыграли команду Турции в матче кругового этапа чемпионата Европы, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

Скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина завершили встречу со счетом 10:1 в свою пользу.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Наша команда под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой одержала в Лиллехаммере шестую победу при двух поражениях. Ранее россиянки одолели сборные Италии, Германии, Чехии, Дании, Швеции. А уступили швейцаркам и шотландкам. На групповом этапе им осталось провести матч против эстонок.

После восьми туров команда скипа Ковалевой занимает промежуточную вторую строчку и гарантированно выходит в плей-офф. Лидирует сборная Шотландии. Также место в полуфинале обеспечили себе шведки. Отобраться должна еще одна команда. Кроме того, семь лучших сборных получат путевки на чемпионат мира 2022 года.

Напомним, что женская сборная России выигрывала ЧЕ в 2006, 2012, 2015 и 2016 годах.

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