Третьяков выиграл первый этап Кубка мира в скелетоне

Если в лыжных гонках и биатлоне Кубок мира 2021/2022 еще не стартовал, то в других зимних видах спортсмены уже начинают выходить на старты. Так в австрийском Инсбруке прошел первый этап Кубка мира 2021/2022 по бобслею и скелетону, и результаты наших скелетонистов не могут не обнадеживать. И у мужчин, и у женщин победу там праздновали россияне.

В мужских соревнованиях вся борьба развернулась между Александром Третьяковым и его извечным соперником латышом Мартинсом Дукурсом. Удивительно, россиянину 36 лет, прибалту - 37, но все основные разборки по-прежнему проходят между ними. Третьяков после первой попытки шел третьим, пропустив вперед еще и немца Кристофера Гротхера. Зато Александр выдал ураганную вторую попытку и оставил всех позади. Пятое место у 24-летнего Владислава Семенова, и это его лучший результат в карьере.

У женщин лучшее время показала наша Елена Никитина. Совсем немного для попадания в тройку не хватило Алине Тарарыченковой: у нее четвертое место. Конечно, пока рано записывать россиян в главные фавориты Олимпиады, которая пройдет уже в ближайшем феврале, все-таки и трасса там будет другая. Но успехи наших не могут не обнадеживать. Тем более, как сказал главный тренер нашей сборной по скелетону и бобслею Данил Чабан, что сейчас нужно собрать максимальное количество олимпийских квот, а для этого нужно стабильно попадать в десятку.

А вот в бобслее все не так радужно. Все там же в Австрии россияне не показали ничего выдающегося. В четверках у мужчин у наших только седьмое место, в двойках у женщин - восьмое. Кроме того, в Инсбруке стартовала женская мировая серия по монобобу, но там тоже без особых успехов: девятое место у Сергеевой.

Между тем в норвежском Ставангере прошел второй этап Кубка мира по конькобежному спорту. По "бронзе" взяли наши Ангелина Голикова и Артем Арефьев. Оба - на дистанции 500 м.