Судья ошибочно назначил пенальти в ворота "Краснодара" в матче со "Спартаком"

"Краснодар" обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с назначением 11-метрового удара на 45-й минуте матча против "Спартака". После изучения эпизода ЭСК установил, что решение Сухого назначить пенальти было ошибочным.

"Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон. В подобных эпизодах арбитрам рекомендовано продолжать игру, поскольку со стороны защитника отсутствует какое-либо выраженное дополнительное действие в виде умышленной задержки игрока", - говорится в сообщении на сайте РФС.

"Локомотив" попросил дать оценку решению судьи Сергея Иванова удалить защитника Мурило на 35-й минуте матча с "Ахматом". ЭСК РФС также признал решение арбитра ошибочным. В данном эпизоде не было лишения соперника явной возможности забить гол. В этом эпизоде должен был вмешаться арбитр на VAR и настоять на просмотре момента.