"Урал" и "Сочи" сыграли вничью в стартовом матче 16-го тура РПЛ

"Урал" и "Сочи" в первом матче второго круга чемпионата РПЛ сыграли вничью - 1:1.

Клуб из Екатеринбурга проводил свой последний домашний матч в 2021 году. В двух заключительных играх года команда Игоря Шалимова в Москве встретится с "Локомотивом", а завершит осеннюю часть матчем в Ростове-на-Дону.

Поэтому футболисты "Урала" приложили все усилия, чтобы порадовать своих болельщиков. И в первом тайме удалось открыть счет. Польский полузащитник Рафал Аугустыняк нанес неотразимый для вратаря удар.

Но удержать победу не удалось. После перерыва Кристиан Нобоа счет сравнял, после чего у Сочи" был удален защитник Матео Барач, но за 16 минут хозяевам не удалось воплотить численный перевес в гол.

"Сочи" с 28-ю очками занимает третье место, "Урал" набрал 13 очков и пока 14-й.