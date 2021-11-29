Главной силой Польши в матче против России на ЧМ-2022 будет Роберт Левандовски

В Польше известие о том, что в полуфинальной встрече сборная страны сыграет против России, восприняли с осторожным оптимизмом. Среди заголовков преобладали торжествующие: "Счастливая жеребьевка сборной Польши", "Могло быть и хуже".

Потому что больше всего поляки боялись встречи с Италией или Португалией. Но серьезные спортивные сервисы не спешили радоваться. "Россия - противник Польши. Мы не выигрывали у них много лет!" - так озаглавил статью о жеребьевке авторитетный портал Sport.Onet.pl. Журналисты подробно рассказали о том, в каком состоянии находится сегодня российская сборная и кого из россиян нужно опасаться, а также напомнили, что в последний раз выиграть у нашей команды полякам удалось в 1998 году в товарищеском матче в польском Хожове. "Это будет трудный матч", - предупредили журналисты портала.

При этом все футбольные специалисты отмечают, что главной ударной силой для Польши должен стать знаменитый форвард Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую "Баварию".

Накануне Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Роберта лучшим игроком мира 2021 года.

Польский форвард "Баварии" набрал в голосовании 150 очков. На втором месте оказался нападающий ПСЖ Лионель Месси (105). Замкнул первую тройку футболист "Челси" и сборной Италии Жоржиньо (40).

Кроме того, сегодня состоится вручение "Золотого мяча", и, по словам партнера Роберта по баварскому клубу Томаса Мюллера, никто другой в Европе не заслуживает эту награду:

- Здесь нет нужды в дискуссии, - приводит слова Мюллера Bayern & Germany. - Левандовски должен выиграть "Золотой мяч".

Напомним, что в нынешнем сезоне 33-летний Левандовски забил 25 мячей и отдал две результативные передачи в 20 матчах.

Ну а в национальной сборной нападающий с 2008 года провел 128 матчей и забил аж 74 мяча!