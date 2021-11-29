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29.11.2021 04:59
Рубрика: Спорт

Первым соперником сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022 стала Польша

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
Сборная России узнала соперника по первому стыковому матчу за право участия в финальной стадии чемпионата мира-2022. Им станет команда Польши.
Один из лучших форвардов мира Роберт Левандовски из "Баварии" - главная звезда польской сборной. Фото: Getty Images Один из лучших форвардов мира Роберт Левандовски из "Баварии" - главная звезда польской сборной. Фото: Getty Images
Один из лучших форвардов мира Роберт Левандовски из "Баварии" - главная звезда польской сборной. Фото: Getty Images

Нынешний отбор на первенство планеты - уникальный, ведь впервые в истории те же стыки пройдут не в один этап, как раньше, а сразу в два. И состоять они будут из одного поединка, по итогам которого определится победитель пары.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Перед жеребьевкой стыковых встреч 12 сборных участниц были разделены в зависимости от результатов отборочного цикла на "сеяных" (в числе которых оказалась Россия) и "несеяных". После этого шесть "сеяных" распределили по трем путям (группам), затем назвали их оппонентов по полуфиналам (24 марта) и определили хозяев трех финалов. Отметим, что наша команда не могла оказаться в одной четвертке с Украиной по решению УЕФА и ФИФА.

Если в целом говорить о жеребьевке, то больше всех расстроены должны быть итальянцы и португальцы. Два последних победителя чемпионата Европы попали в один путь (группа С). Выходит, они вполне могут разыграть путевку в финальную стадию чемпионата мира в очной встрече. Так что в любом случае одна из этих команд - Италия или Португалия - не поедет в Катар. Что касается полуфинала, то в нем подопечные Роберто Манчини примут Северную Македонию, а Криштиану Роналду с компанией встретятся на своем поле с Турцией.

В пути "А" полуфинальные пары составили Шотландия - Украина и Уэльс - Австрия. Как видно, сюда попали команды примерно одного уровня и выделить фаворита в этих противостояниях весьма затруднительно. Отметим лишь, что валлийцы, выходившие в плей-офф двух последних розыгрышей Евро, участвовали в финальной стадии чемпионата мира лишь однажды - в 1958 году.

Наконец, в пути "В" жребий свел Россию с Польшей, а в случае успеха в дуэли с этой сборной нас ждет триумфатор пары Чехия - Швеция. Что хорошо для нашей команды - оба матча она проведет на своем поле. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре или Ростове - решится до 9 декабря.

Заголовки польских газет: "Счастливая жеребьевка. Могло быть и хуже"

Если откровенно - жребий для россиян получился не самым плохим, но и не самым удачным. При большом везении нам могла попасться Северная Македония, ни разу в истории не принимавшая участия в чемпионате мира. С другой - у поляков хватает проблем. Да, у них есть Роберт Левандовски, который демонстрирует феноменальную результативность. Но, как признается сам главный тренер "красно-белых" Паулу Соуза, остальные его футболисты значительно уступают в классе своему капитану, и оттого порой Польше сложно рассчитывать на большие свершения.

Сразу после жеребьевки своими ожиданиями от предстоящей встречи с поляками с узким кругом журналистов, в котором оказался в том числе и корреспондент "РГ", поделился главный тренер россиян Валерий Карпин.

Кажется, что Польша - это команда примерно одного уровня с Хорватией. Нет мыслей о своеобразном реванше?

Валерий Карпин: Как реванш воспринимать не надо, это просто шанс попасть на чемпионат мира. Хорватия и Польша - сопоставимые по уровню команды, но давайте посмотрим, что будет через четыре месяца.

Как собираетесь сдерживать главную звезду польской сборной Роберта Левандовского?

Валерий Карпин: Сдерживать надо не одного игрока, а сборную Польши. Помимо Левандовски там достаточно футболистов высокого уровня.

Есть план подготовки к стыковым матчам? На каких стадионах планируете играть?

Валерий Карпин: Рассматриваются несколько вариантов: "Лужники", Краснодар, Ростов. Хотелось бы кстати поблагодарить клубы Премьер-лиги, что согласились перенести тур.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Артур Нанян

Будете ли вы каким-то образом менять аспекты психологической подготовки игроков, с учетом не самого успешного опыта с Хорватией?

Валерий Карпин: Что-то изменим, но что именно - рассказывать не буду. Скажу футболистам.

Если мы пройдем Польшу, второй стыковой матч также будет домашним. Это плюс или минус?

Валерий Карпин: Безусловно, лучше играть на своем поле - это большой плюс. Не думаю, что из-за этого будет больше давления.

Что нужно будет сделать с командой, если она не пройдет Польшу? Жребий-то великолепный.

Валерий Карпин: Возможно, Италия или Португалия на бумаге выглядят сильнее, но не соглашусь с тем, что Польша, как вы говорите, великолепный вариант. Не самый плохой, но и не самый хороший вариант. Опять же: поляки сопоставимы по уровню с хорватами. Какие выводы могут последовать в случае поражения? Поменять руководство РФС и тренера - это возможно, но игроков - нет.

Фото: REUTERS/Michael Dalder
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Из ваших прежних интервью люди могли сделать вывод, что в сборной играют футболисты, которые прячутся от мяча, а тренер не может настроить их психологически. Что может измениться?

Валерий Карпин: Вселяет уверенность неудачный опыт с Хорватией. Надо из него сделать выводы и двигаться дальше.

Премиальные за выход на чемпионат мира будут? Если кто-то решит отдельно выплатить бонус, будете против?

Валерий Карпин: Если кто-то захочет это сделать - против не буду. Но смысл говорить на эту тему, если все обговорено?

Собираетесь изучать возможных соперников по финалу стыковых матчей - Чехию и Швецию?

Валерий Карпин: Будем знакомиться с ними заранее, потому что промежуток между стыковыми матчами составит всего три дня. Некогда потом будет изучать. Но при этом думать сейчас о чехах и шведах мы не будем. Для этого у нас есть аналитики.

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