Матч за шахматную корону комментирует гроссмейстер Петр Свидлер: Равная игра - несомненно хороший знак для россиянина

Новости

Цена "квадрата" в элитных новостройках Москвы приблизилась к 2 млн рублей 11:09
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич" 11:06
Загрузку МБР "Ярс" в шахту показали на видео 11:04
ГИБДД Москвы остановила такси с ребенком за рулем 10:57
В Китае произошла вспышка коронавируса 10:50
В Приангарье выступили за признание майнинга предпринимательством 10:46
Мошенник в Москве похитил три миллиона рублей, предназначенные для инвестиций 10:44
На Ямале расширили список мест, куда можно попасть с QR-кодом 10:43
Рубль снова начал снижение после резкого роста 10:38
Назван срок открытия крупных развязок на МКАД 10:14
Вице-премьер Новак рассказал, на сколько хватит России нефти и газа 10:04
Сергунина: Технопарк "Мосгормаш" завоевал бронзу на международном конкурсе 10:03
Испытания построенного с ноля Ту-160М начнутся до конца года 09:48
В Раменском из лаборатории изъяли 3 килограмма наркотиков 09:45
"Листвяжная" выплатит пострадавшим и семьям погибших 300 млн рублей 09:44
Опрос: Около 60% пар расстаются из-за разного уровня культуры 09:34
В Кузбассе число пострадавших при взрыве на шахте увеличилось до 92 09:33
Россиян предупредили о штрафах за брошенный в подъезде мусор 09:32
Новак: Срочные меры на рынке нефти из-за омикрона не нужны 09:26
Секундант Яна Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" прокомментировал третью ничейную партию матча 09:13
Эксперты назвали северные регионы России самыми закредитованными 09:11
Роспотребнадзор объяснил, как выбрать качественное молоко 08:59
Япония присвоила наивысший уровень опасности новому штамму коронавируса 08:58
В Кузбассе ввели режим ЧС после аварии на "Листвяжной" 08:57
В Кузбассе на шахтах обнаружили 449 нарушений 08:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 10:55
Рубрика: Спорт

Матч за шахматную корону комментирует гроссмейстер Петр Свидлер: Равная игра - несомненно хороший знак для россиянина

Текст: Анна Каляева
В матче на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим завершен первый мини-блок из трех партий. Три ничьи, счет - 1,5:1,5. Пока игроки находятся на выходном дне, Анна Каляева побеседовала с гроссмейстером, восьмикратным чемпионом России Петром Свидлером.
Российский шахматист Петр Свидлер. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Российский шахматист Петр Свидлер. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российский шахматист Петр Свидлер. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Петр, каковы впечатления по итогам трех партий? Знаю, что вы комментируете этот матч. Какую партию комментировать было интереснее всего?

Фото: Эрик Розен (FIDE)
Секундант Яна Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" прокомментировал третью ничейную партию матча

Петр Свидлер: Первые три дня мне в целом очень понравились. И как комментатору, и как просто любителю шахмат. Обе белые партии Яна были полны интриги, но особенно в этом смысле интересно было комментировать вторую партию. Нечасто на самом старте матча получается увидеть настолько "размашистую" игру, пусть и не вполне безошибочную. Но, учитывая, насколько сложной получилась позиция по выходе из дебюта, ожидать безупречной игры было бы странно.

Сумел ли Непомнящий на этом отрезке показать реальную готовность вести сражение за корону? Как вы про трем партиям оцените дебютную подготовку чемпиона и претендента?

Петр Свидлер: Трех партий недостаточно, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы, но пока что игра идет довольно равная, и это, несомненно, хороший знак для россиянина. По прошлым матчам мы видели, что Магнус может начать терять объективность, если ему не удается выйти вперед в счете. В дебютном плане оба игрока выглядят отлично готовыми, что неудивительно. Если пытаться назвать победителя в этом элементе по итогам первых трех партий, то я сказал бы, что Магнус слегка впереди - Ян и сам в интервью без восторга отзывался о результатах дебюта во второй партии. Но в целом нет, да и не могло быть ощущения, что в подготовке кто-то может показать большой отрыв от соперника.

Во время третьей партии многие болельщики и зрители замерли в ожидании результативного итога. Насколько закономерен ничейный результат?

Петр Свидлер: У меня лично не было ощущения, что именно сегодня ничейная серия прервется. Я понимаю, что после второй партии мы отмечали пятилетний юбилей с момента последней результативной партии, сыгранной в "классику" в матчах на первенство мира - но игра идет довольно открытая, и мне кажется, что нет ни малейшего риска того, что матч останется бескровным надолго.

Спорт Шахматы