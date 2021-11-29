Матч за шахматную корону комментирует гроссмейстер Петр Свидлер: Равная игра - несомненно хороший знак для россиянина

В матче на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим завершен первый мини-блок из трех партий. Три ничьи, счет - 1,5:1,5. Пока игроки находятся на выходном дне, Анна Каляева побеседовала с гроссмейстером, восьмикратным чемпионом России Петром Свидлером.

Петр, каковы впечатления по итогам трех партий? Знаю, что вы комментируете этот матч. Какую партию комментировать было интереснее всего?

Петр Свидлер: Первые три дня мне в целом очень понравились. И как комментатору, и как просто любителю шахмат. Обе белые партии Яна были полны интриги, но особенно в этом смысле интересно было комментировать вторую партию. Нечасто на самом старте матча получается увидеть настолько "размашистую" игру, пусть и не вполне безошибочную. Но, учитывая, насколько сложной получилась позиция по выходе из дебюта, ожидать безупречной игры было бы странно.

Сумел ли Непомнящий на этом отрезке показать реальную готовность вести сражение за корону? Как вы про трем партиям оцените дебютную подготовку чемпиона и претендента?

Петр Свидлер: Трех партий недостаточно, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы, но пока что игра идет довольно равная, и это, несомненно, хороший знак для россиянина. По прошлым матчам мы видели, что Магнус может начать терять объективность, если ему не удается выйти вперед в счете. В дебютном плане оба игрока выглядят отлично готовыми, что неудивительно. Если пытаться назвать победителя в этом элементе по итогам первых трех партий, то я сказал бы, что Магнус слегка впереди - Ян и сам в интервью без восторга отзывался о результатах дебюта во второй партии. Но в целом нет, да и не могло быть ощущения, что в подготовке кто-то может показать большой отрыв от соперника.

Во время третьей партии многие болельщики и зрители замерли в ожидании результативного итога. Насколько закономерен ничейный результат?

Петр Свидлер: У меня лично не было ощущения, что именно сегодня ничейная серия прервется. Я понимаю, что после второй партии мы отмечали пятилетний юбилей с момента последней результативной партии, сыгранной в "классику" в матчах на первенство мира - но игра идет довольно открытая, и мне кажется, что нет ни малейшего риска того, что матч останется бескровным надолго.