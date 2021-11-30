В Катаре открыт предпоследний стадион ЧМ-2022, оборудованный натяжной крышей

В Катаре открыт стадион "Аль-Бейт", который примет полуфиналы ЧМ-2022. Особенностью арены является натяжная крыша.

Во вторник, 30 ноября, в городе Аль-Хор был открыт шестой из семи стадионов, которые строились специально для чемпионата мира 2022 года. Он способен вместить 60 тысяч зрителей, и он отражает культурное наследие Катара.

В первом матче на арене в рамках Кубка арабских наций по футболу встречались команды Катара и ОАЭ. Встречу посетили эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Ливана Мишель Аун и глава Палестины Махмуд Аббас, сообщает РИА Новости.

Как сообщается, этот стадион - единственный в мире, покрытый снаружи мембраной. Это сделано с учетом особенностей погоды. Возможны песчаные бури, а также сильно палит солнце. Кроме того, арена и территория вокруг него созданы с учетом максимальных требований экологии. Для системы орошения повторно используется вода.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах, семь из которых были построены специально к ЧМ.