"Автомобилист" обыграл "Спартак" в первом матче под руководством Заварухина

"Автомобилист" в первом матче под руководством Николая Заварухина переиграл в домашнем матче в матче чемпионата КХЛ "Спартак" - 3:1.

Напомним, что в конце ноября руководство "Автомобилиста" приняло решение расстаться с канадским специалистом Биллом Питерсом, возглавившим команду в прошлом году. В нынешнем сезоне клуб из Екатеринбурга находится в зоне плей-офф, однако руководство клуба явно рассчитывало на большее.

В итоге с Питерсом расстались, а на пост главного тренера был назначен известный специалист Николай Заварухин. В четверг он дебютировал на этом посту.

"Автомобилист" принимал на домашней арене "Спартак" и сумел победить - 3:1. У победителей шайбы забросили Дмитрий Жукенов, Георгий Белоусов и Райан Спунер. В составе красно-белых отличился Дмитрий Кугрышев.

После этой победы клуб из Екатеринбурга остался на седьмой позиции на Востоке, "Спартак" также занимает седьмую строчку, но на Западе.