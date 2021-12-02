Секундант Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" прокомментировал пятую ничейную партию матча

Пятая партия матча на первенство мира в Дубае между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим завершилась вничью на 43-м ходу. Секундант российского шахматиста Владимир Поткин специально для "РГ" дал короткий комментарий:

- В четвертой партии матча опять получилась ничья. Не вдаваясь в подробности нашей подготовительной работы, могу сказать, что у Яна после дебюта была хорошая игровая позиция с шансами на победу. Но Магнус устоял...

Впечатлениями от партии делиться рано. Мы приближаемся к середине матча и важно быть готовыми к любому развитию событий.

Впереди выходной день, необходимо будет набраться сил перед следующим отрезком из трех партий.