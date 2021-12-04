Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую корону

Седьмая партия матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью.

В субботу в Дубае прошла седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором встречаются действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен и Ян Непомнящий из России.

Россиянин играл белыми фигурами. После поражения в предыдущей партии россиянину нельзя было во что бы то ни стало бросаться в атаку. В итоге соперники сыграли вничью.

Счет в матче стал 4:3 в пользу Карлсена. Восьмая партия пройдет в воскресенье и белыми фигурами сыграет норвежец.