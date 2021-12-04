Скончался известный спортивный комментатор Ростислав Орлов

Ростиславу Васильевичу Орлову было 83 года. Тяжело болел, но бился за жизнь до конца. Вчера врачи говорили жене Анне Петровне, что мужественный пациент преодолел недуг. Он так ждал возвращения из больницы домой, которое должно было произойти сегодня. Но в 11 часов остановилось сердце…

Ростислав Орлов стал комментатором по одной лишь причине: спорт, легкая атлетика были для него всем. И эта любовь выражалась в каждой фразе его телевизионных и радиорепортажей, в каждой строчке книг и статей.

Еще в июле 1958 года он вел репортаж на все переполненные 100-тысячные "Лужники" с первого исторического матча гигантов СССР-США по легкой атлетике. И его голос доходил до каждого. Ростислав знал каждого спортсмена, а та победа со счетом 172:170 - это и частичка его усилий. Он успевал всюду, тактично объяснял происходящее. И болельщики, воодушевленные его уверенным голосом с приятным сугубо орловским тембром, подбадривали своих, наших, но и аплодировали удачам американцев.

В легкой атлетике Ростислав Васильевич был настоящим энциклопедистом. Ему, а не протоколам верилось больше, он был истиной в последней инстанции. Мог припомнить каждый эпизод любого крупного чемпионата, рассказать, как именно был установлен мировой рекорд, воспроизвести свое интервью с чемпионами.

Книги Орлова о легкой атлетике всегда были точны, скрупулезно выверены. Зарисовки о звездах светились восхищением к спортивным героям. Особенно удавались Ростиславу телерепортажи. Он был и лаконичен, и красноречив, успевая называть показанный результат и тотчас комментируя его. Быть может, у него и были любимцы среди спортсменов, но я видел: этот человек боготворит всех, кто до конца отдает себя легкой атлетике.

Долгие годы Ростислав Орлов, руководитель пресс-службы отечественной федерации, был голосом легкой атлетики, ее рупором.

А неудачи своих друзей-легкоатлетов переживал, как мне казалось, словно свои собственные. Он был фанатиком этого вида спорта, руководители которого не всегда воздавали ему должное. Конечно, это обижало. Но Орлов старался переносить все неприятности со свойственной ему легкой иронией.

Наблюдать за состязаниями в обществе Орлова было не просто познавательно. Его замечания, комментарии, знания становились настоящей школой, пройти которую посчастливилось и мне. Там, где обычный добросовестный журналист, открывал для читателя, слушателя новый пласт, Орлов видел явление, мог воспроизвести цепочку событий, которая и привела к рекорду.

Долгие годы Ростислав Васильевич Орлов был членом Исполкома Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР)

25 ноября единогласным решением жюри всероссийского конкурса "Энергия побед" Ростислав Васильевич Орлов был провозглашен "патриархом" российской спортивной журналистики. Как это его воодушевило, какие силы вдохнуло. Как благодарен был Ростик, так называли его близкие друзья за то, что его помнят, не забыли.

Таких людей забывать нельзя.