КДК РФС рассмотрит возможность отмены красной карточки Соболеву

На очередном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС будет рассмотрена возможность отмены трех красных карточек, показанных игрокам "Спартака", "Уфы" и "Краснодара" в матчах 17-го тура РПЛ.

КДК РФС рассмотрит вопрос с отменой удалений нападающего "Спартака" Александра Соболева, форварда "Уфы" Вячеслава Кротова и полузащитника "Краснодара" Гжегожа Крыховяка, сообщил глава комитета Артур Григорянц.

Соболев в минувшем туре был удален с поля в матче против "Ахмата" после того, как арбитр Виталий Мешков изучил видеоповтор нарушения правил. "Спартак" уже отправил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС.

"На ближайшем заседании КДК РФС, которое состоится 9 декабря, мы рассмотрим целый ряд вопросов. Среди них - прямые удаления футболиста "Спартака" Александра Соболева, игрока "Уфы" Вячеслава Кротова и из "Краснодара". Все трое приглашены на заседание. Если их сторона посчитает необходимым подать запрос на отмену красной карточки, то рассмотрим его. Грозят ли этим футболистам дополнительные санкции? Решим на заседании", - цитирует Григорянца РИА Новости.

Также ожидается, что будет рассмотрен вопрос о массовом задержании болельщиков ЦСКА после матча с "Зенитом", вызвавшем бурную реакцию в фанатской среде. 7 декабря РФС должен получить заключение об этом инциденте.