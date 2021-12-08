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08.12.2021 03:46
Рубрика: Спорт

Биатлонную шоу-гонку снова отменили

Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 278(8629)
Тренерский штаб сборной России по биатлону только-только объявил состав на "Рождественскую гонку", как организаторы любимого всеми спортсменами и болельщиками шоу объявили о его отмене.

Гонка должна была пройти 28 декабря на стадионе "Шальке" в немецком Гельзенкирхене. Впрочем, организаторы рассматривают вариант проведения гонки в Рупольдинге.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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- После прошлогоднего переноса мы до последнего надеялись, что сейчас сможем провести гонку в привычном формате, - заявил руководитель отдела продаж, реализации билетов и услуг "Шальке" Торстен Крамер. - Но из-за неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавируса в регионе у нас не было другого выбора.

Россию должны были представить действующие чемпионы Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (в девичестве Павлова). По количеству побед в "Рождественской гонке" наша команда делит первое место с Норвегией. У каждой из сборных по пять титулов.

Спорт Биатлон