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12.12.2021 09:44
Рубрика: Спорт

Оливейра "задушил" Порье на турнире UFC 269

Текст: Максим Домчев

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 269, в главном поединке которого чемпион организации в легком весе бразилец Чарльз Оливейра защищал титул в поединке против первого номера рейтинга Дастина Порье из США, победив удушающим приемом.

Фото: AP Photo/Leo Correa
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Первый раунд поединка остался за Порье. Американец старался наносить больше ударов и попадал намного чаще соперника. В одном из эпизодов Оливейра побывал в нокдауне, но добить оппонента у Порье не получилось.

Поняв, что в стойке у него нет никаких шансов, Оливейра во втором раунде перевел оппонента в партер, где сумел провести удушающий прием. У бразильца эта победа десятая подряд.

В со-главном поединке явный фаворит Аманда Нуньес из Бразилии сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье, которой удалось провести удушающий прием.

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