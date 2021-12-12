Оливейра "задушил" Порье на турнире UFC 269

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 269, в главном поединке которого чемпион организации в легком весе бразилец Чарльз Оливейра защищал титул в поединке против первого номера рейтинга Дастина Порье из США, победив удушающим приемом.

Первый раунд поединка остался за Порье. Американец старался наносить больше ударов и попадал намного чаще соперника. В одном из эпизодов Оливейра побывал в нокдауне, но добить оппонента у Порье не получилось.

Поняв, что в стойке у него нет никаких шансов, Оливейра во втором раунде перевел оппонента в партер, где сумел провести удушающий прием. У бразильца эта победа десятая подряд.

В со-главном поединке явный фаворит Аманда Нуньес из Бразилии сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье, которой удалось провести удушающий прием.