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16.12.2021 23:10
Рубрика: Спорт

Главы спортивных федераций рассказали о насущных проблемах

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8638)
Как пробиться в олимпийскую программу? Как воспитать новых олимпийских чемпионов? И где предел человеческих возможностей, за который лучше не заступать? Об этом говорили главы российских федераций спортивной гимнастики Василий Титов, софтбола - Вячеслав Смагин и велоспорта - Вячеслав Екимов на круглом столе, организованном Всероссийской ассоциацией летних олимпийских видов спорта при поддержке Федерации спортивных журналистов России.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Современный спорт - штука сложная. И требует комплексного осмысления, даже, если угодно, философского. "Мировая спортивная гимнастика стоит перед серьезным выбором, - рассуждал, к примеру, Василий Николаевич Титов. - Сейчас все увеличивают сложность элементов, но за все есть плата. Жизнь в большом спорте становится короче. И дело не в старении, просто после определенного возраста ты уже какие-то вещи делать не можешь. Мы подошли к пределам возможностей человеческого организма. Нужно задуматься о том, чтобы менять систему оценок соревнований. Чтобы не только сложность, но и исполнение играло роль".

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"Нам бы ваши проблемы", - мог бы сказать Вячеслав Смагин. Его софтбол мелькнул в олимпийской программе летом в Токио и снова исчез. "Мы выполнили все договоренности, но Международный олимпийский комитет ведет двойную игру. Это бизнес и политика". А если вид спорта не олимпийский, развивать его в стране не так-то просто.

У велоспорта таких трудностей нет. Но трехкратному олимпийскому чемпиону Вячеславу Екимову от этого не легче. На Играх-2020 в Токио впервые за долгое время у нас ни одной медали на шоссе. "Мировой спорт профессионален. Мы же застряли на региональном уровне", - сетует Екимов. А для развития нужны деньги. Тот же новый велотрек сам себя не построит. Хотя, трудностям вопреки, на треке медали мы в Токио взяли. И верим, что, несмотря ни на что, новые Екимовы появятся и на следующей Олимпиаде в Париже.

Спорт Олимпийские игры