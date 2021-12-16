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16.12.2021 17:55
Рубрика: Спорт

Резцова стала пятой на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Текст: Максим Домчев
В четверг в Анси в рамках Кубка мира по биатлону женщины соревновались в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км. В третий раз в сезоне победу одержала представительница Норвегии Марта Олсбю-Ройселанн. Она прошла дистанцию без промахов на огневых рубежах и финишировала с результатом 20 минут 22 секунды.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
"Рождественская гонка" по биатлону все-таки состоится

Второе место заняла представительница Франции Анаис Бескон, уступившая 15,4 секунды. Совсем немного ей проиграла Эльвира Эберг из команды Швеции, допустившая по ходу гонки сразу два промаха.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она допустила один промах, финишировав пятой с отставанием от победительницы 26,7 секунды.

17-й результат у Ирины Казакевич, Светлана Миронова заняла 21-е место, Ульяна Нигматуллина - 23-е, а следом за ней расположилась Валерия Васнецова.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022