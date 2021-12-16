Резцова стала пятой на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

В четверг в Анси в рамках Кубка мира по биатлону женщины соревновались в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км. В третий раз в сезоне победу одержала представительница Норвегии Марта Олсбю-Ройселанн. Она прошла дистанцию без промахов на огневых рубежах и финишировала с результатом 20 минут 22 секунды.

Второе место заняла представительница Франции Анаис Бескон, уступившая 15,4 секунды. Совсем немного ей проиграла Эльвира Эберг из команды Швеции, допустившая по ходу гонки сразу два промаха.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она допустила один промах, финишировав пятой с отставанием от победительницы 26,7 секунды.

17-й результат у Ирины Казакевич, Светлана Миронова заняла 21-е место, Ульяна Нигматуллина - 23-е, а следом за ней расположилась Валерия Васнецова.