"Рождественская гонка" по биатлону все-таки состоится

World Team Challenge, или "Рождественскую гонку", которая должна была состояться на стадионе футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене, перенесли в Рупольдинг. Дата проведения осталась прежней - 28 декабря.

Вариант с Гельзенкирхеном, как и в прошлом году, пришлось отвергнуть из-за неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавируса. Но выход из ситуации нашли.

- Мы все с нетерпением ждали возвращения на "Шальке" этой зимой. Но я очень благодарен за то, что "Рождественская гонка" снова может состояться в Рупольдинге, - сказал глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии Франц Штайнле. - Поклонники биатлона могут рассчитывать, что увидят по телевизору интересные соревнования.

Россию в "Рождественской гонке" представят действующие чемпионы Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (в девичестве - Павлова).