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15.12.2021 22:39
Рубрика: Спорт

"Рождественская гонка" по биатлону все-таки состоится

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 286(8637)
World Team Challenge, или "Рождественскую гонку", которая должна была состояться на стадионе футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене, перенесли в Рупольдинг. Дата проведения осталась прежней - 28 декабря.
Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

Вариант с Гельзенкирхеном, как и в прошлом году, пришлось отвергнуть из-за неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавируса. Но выход из ситуации нашли.

Фото: РИА Новости
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- Мы все с нетерпением ждали возвращения на "Шальке" этой зимой. Но я очень благодарен за то, что "Рождественская гонка" снова может состояться в Рупольдинге, - сказал глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии Франц Штайнле. - Поклонники биатлона могут рассчитывать, что увидят по телевизору интересные соревнования.

Россию в "Рождественской гонке" представят действующие чемпионы Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (в девичестве - Павлова).

Спорт Биатлон