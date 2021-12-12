Женская сборная России по биатлону стала второй на этапе КМ в Австрии

Наш квартет в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой пришел к финишу вторым, уступив только команде Швеции. Вслед за россиянками финишную черту пересекли француженки.
После этого успеха российские биатлонистки занимают шестое место в зачете Кубка наций, что следует из рейтинга на сайте IBU.
В активе россиянок 2076 очков. Лидером рейтинга является команда Швеции (2387 баллов). Далее расположились сборные Франции (2309), Германии (2211), Норвегии (2163) и Беларуси (2141).
Комментируя итоги гонки, личный тренер биатлонистки Кристины Резцовой Леонид Мякишев сообщил в эфире канала "Матч ТВ", что не сомневается в перспективах Кристины на предстоящих Олимпийских играх в Пекине:
- Очевидно, что Кристина очень сильно прогрессирует. Мы ждали, что она добавит ногами, это ясно было. Сейчас Кристина показала, что у нее хороший ход, а если есть ход, мы займем высокое место. Без ног нам было тяжело. Кристина молодец! Единственное - сегодня погода тяжелая была, порывы ветра. Если бы стрельнула без промахов, борьба была бы и за "золото". Не зря ее мама Анфиса Резцова говорит, что Кристина может приехать с Олимпиады с медалью. Я согласен с этим, будем надеяться на медаль. Кристина набрала хорошую форму перед Олимпийскими играми, но она еще добавит.
Сама же Резцова призналась журналистам, что любой успех придает сил всей команде:
- Когда я подошла на стойку и промахнулась, на дополнительных патронах у меня был тремор очень сильный. Рада, что справилась и добежала гонку, зная, что есть большой отрыв. Надеюсь, что теперь будем свободнее. Не могу говорить за всех, потому что я не сильно напрягалась в эмоциональном плане. Медаль есть медаль. Определенно, это важно для нас, для команды, чтобы почувствовать праздничную обстановку и дальше, чтобы уже было легче работать. Не буду скрывать, очень волновалась, когда досматривала гонку. Смотрели с Лерой в вакс-кабине и переживали за всех, и все получилось. Могло быть по-разному абсолютно. Поэтому предугадывать биатлон сложно.
В воскресенье, 12 декабря, прошла и мужская эстафета. У россиян состав получился во многом экспериментальный. Впервые в своей карьере на таком престижном старте первым номером от россиян ушел молодой Василий Томшин. Блестяще отработав "лежку", Василий, увы, допустил много помарок при стрельбе стоя и отправился на штрафной круг. Но несмотря на это, наши парни Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов не опустили руки. В итоге к последней стрельбе наши подошли с медальными надеждами. Эдуард Латыпов сражался с представителем сборной Германии, допустил на один промах больше, но все равно смог финишировать третьим!
Победителями эстафеты стали биатлонисты из Норвегии. Вторыми стали представители Франции.
Тем временем продолжают кубковые баталии и лыжники. На этапе в швейцарском Давосе свою мощь в спринте продемонстрировал Сергей Устюгов.
Благодаря трансляции на канале "Матч ТВ" вся страна могла наблюдать, как опытнейший российский лыжник всего за пару часов трижды сражался с грозным норвежцем Йоханнесом Клебо и даже опередил его. Но, к сожалению, для победы этого все равно оказалось мало.
Победу одержал лидер сезона Клебо. Устюгов проиграл ему 0,87 секунды. На третьем месте француз Ришар Жув (+1,23).
Сутки спустя Устюгов стал третьим в гонке на 15 километров свободным стилем. Он уступил победителю гонки норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру 27,2 секунды. Вторую позицию занял Йоханнес Клебо.
Михаил Шашилов, старший тренер женской сборной России по биатлону:
- Россия на фоне соперниц смотрелась вполне неплохо. Всего 10 промахов на четверых, правда, Миронова и Нигматуллина едва не зашли на круги, использовав на своих стойках все дополнительные патроны. После этапа Мироновой мы были шестыми, Ульяна вывела команду на третье место, а Резцова даже с двумя промахами на стойке сумела развить этот успех до "серебра".
Можно выдыхать?
Михаил Шашилов: Выдыхать нельзя, впереди еще полсезона.
Парадоксально большое количество промахов у всех команд, шведки зашли на круг, с чем это связываете?
Михаил Шашилов: Тяжелая погода. Легкий, натягивающий ветер, как раз, наоборот, создает проблемы. Его не видно. Посмотрите на норвежек, белорусок. Сориентироваться тяжело, даже на лежке, непонятно, какую делать поправку, кто-то даже с выносом работает.
На стойке у всех возникли сложности, с чем это связываете?
Михаил Шашилов: А почему только мы плохие? Почему другие промахиваются? (Смеется.)
В какой момент поняли, что это медаль?
Михаил Шашилов: Да я и сейчас еще не понял. Работаем и работаем.
Данный состав на эстафету уже можно считать закрепившимся?
Михаил Шашилов: Они все одинаковые. Это спорт, ничего сверхъестественного не произошло, сегодня мы впереди, завтра Беларусь или кто-то еще, кто нынче проиграл.
Шевченко мы увидим на этапе в Оберхофе?
Михаил Шашилов: Да, она там будет.