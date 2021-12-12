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12.12.2021 22:34
Рубрика: Спорт

Женская сборная России по биатлону стала второй на этапе КМ в Австрии

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 282(8633)
В австрийском Хохфильцене прошел третий этап Кубка мира у "стреляющих лыжников". Российская команда потихонечку вкатывается в сезон и набирает нужную форму. Прежде всего это относится к женской команде, которая порадовала болельщиков блестящим выступлением в эстафетной гонке.
Кристина Резцова стала финишером нашей эстафетной четверки на этапе в Хохфильцене. Фото: РИА Новости Кристина Резцова стала финишером нашей эстафетной четверки на этапе в Хохфильцене. Фото: РИА Новости
Кристина Резцова стала финишером нашей эстафетной четверки на этапе в Хохфильцене. Фото: РИА Новости

Наш квартет в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой пришел к финишу вторым, уступив только команде Швеции. Вслед за россиянками финишную черту пересекли француженки.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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После этого успеха российские биатлонистки занимают шестое место в зачете Кубка наций, что следует из рейтинга на сайте IBU.

В активе россиянок 2076 очков. Лидером рейтинга является команда Швеции (2387 баллов). Далее расположились сборные Франции (2309), Германии (2211), Норвегии (2163) и Беларуси (2141).

Комментируя итоги гонки, личный тренер биатлонистки Кристины Резцовой Леонид Мякишев сообщил в эфире канала "Матч ТВ", что не сомневается в перспективах Кристины на предстоящих Олимпийских играх в Пекине:

- Очевидно, что Кристина очень сильно прогрессирует. Мы ждали, что она добавит ногами, это ясно было. Сейчас Кристина показала, что у нее хороший ход, а если есть ход, мы займем высокое место. Без ног нам было тяжело. Кристина молодец! Единственное - сегодня погода тяжелая была, порывы ветра. Если бы стрельнула без промахов, борьба была бы и за "золото". Не зря ее мама Анфиса Резцова говорит, что Кристина может приехать с Олимпиады с медалью. Я согласен с этим, будем надеяться на медаль. Кристина набрала хорошую форму перед Олимпийскими играми, но она еще добавит.

Сама же Резцова призналась журналистам, что любой успех придает сил всей команде:

- Когда я подошла на стойку и промахнулась, на дополнительных патронах у меня был тремор очень сильный. Рада, что справилась и добежала гонку, зная, что есть большой отрыв. Надеюсь, что теперь будем свободнее. Не могу говорить за всех, потому что я не сильно напрягалась в эмоциональном плане. Медаль есть медаль. Определенно, это важно для нас, для команды, чтобы почувствовать праздничную обстановку и дальше, чтобы уже было легче работать. Не буду скрывать, очень волновалась, когда досматривала гонку. Смотрели с Лерой в вакс-кабине и переживали за всех, и все получилось. Могло быть по-разному абсолютно. Поэтому предугадывать биатлон сложно.

Вслед за успехом женской сборной на подиум в австрийском Хохфильцене поднялся и наш мужской квартет

В воскресенье, 12 декабря, прошла и мужская эстафета. У россиян состав получился во многом экспериментальный. Впервые в своей карьере на таком престижном старте первым номером от россиян ушел молодой Василий Томшин. Блестяще отработав "лежку", Василий, увы, допустил много помарок при стрельбе стоя и отправился на штрафной круг. Но несмотря на это, наши парни Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов не опустили руки. В итоге к последней стрельбе наши подошли с медальными надеждами. Эдуард Латыпов сражался с представителем сборной Германии, допустил на один промах больше, но все равно смог финишировать третьим!

Победителями эстафеты стали биатлонисты из Норвегии. Вторыми стали представители Франции.

Фото: AP Photo/Darko Bandic
Логинов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Тем временем продолжают кубковые баталии и лыжники. На этапе в швейцарском Давосе свою мощь в спринте продемонстрировал Сергей Устюгов.

Благодаря трансляции на канале "Матч ТВ" вся страна могла наблюдать, как опытнейший российский лыжник всего за пару часов трижды сражался с грозным норвежцем Йоханнесом Клебо и даже опередил его. Но, к сожалению, для победы этого все равно оказалось мало.

Победу одержал лидер сезона Клебо. Устюгов проиграл ему 0,87 секунды. На третьем месте француз Ришар Жув (+1,23).

Сутки спустя Устюгов стал третьим в гонке на 15 километров свободным стилем. Он уступил победителю гонки норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру 27,2 секунды. Вторую позицию занял Йоханнес Клебо.

Компетентно

Михаил Шашилов, старший тренер женской сборной России по биатлону:

- Россия на фоне соперниц смотрелась вполне неплохо. Всего 10 промахов на четверых, правда, Миронова и Нигматуллина едва не зашли на круги, использовав на своих стойках все дополнительные патроны. После этапа Мироновой мы были шестыми, Ульяна вывела команду на третье место, а Резцова даже с двумя промахами на стойке сумела развить этот успех до "серебра".

Можно выдыхать?

Михаил Шашилов: Выдыхать нельзя, впереди еще полсезона.

Парадоксально большое количество промахов у всех команд, шведки зашли на круг, с чем это связываете?

Михаил Шашилов: Тяжелая погода. Легкий, натягивающий ветер, как раз, наоборот, создает проблемы. Его не видно. Посмотрите на норвежек, белорусок. Сориентироваться тяжело, даже на лежке, непонятно, какую делать поправку, кто-то даже с выносом работает.

На стойке у всех возникли сложности, с чем это связываете?

Михаил Шашилов: А почему только мы плохие? Почему другие промахиваются? (Смеется.)

В какой момент поняли, что это медаль?

Михаил Шашилов: Да я и сейчас еще не понял. Работаем и работаем.

Данный состав на эстафету уже можно считать закрепившимся?

Михаил Шашилов: Они все одинаковые. Это спорт, ничего сверхъестественного не произошло, сегодня мы впереди, завтра Беларусь или кто-то еще, кто нынче проиграл.

Шевченко мы увидим на этапе в Оберхофе?

Михаил Шашилов: Да, она там будет.

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