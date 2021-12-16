Россия готова к проведению ЧМ-2022 по волейболу

К итогам заключительного в этом году заседания Координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира-2022 среди мужских команд в России была приурочена состоявшаяся в Москве пресс-конференция.

Генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман Станиславов (ранее он много лет занимал должность генерального менеджера мужской сборной страны) подтвердил готовность подавляющего большинства арен, на которых будут тренироваться и играть участники мирового чемпионата.

- У нас готовы почти все спортсооружения. Пока единственное исключение - это арена в Кемерове, - сказал Станиславов. - Глава региона накануне докладывал, что готовность - более 50 процентов. И нет никаких оснований, что дворец спорта не будет построен: гарантии получены, средства есть.

Также Станиславов вручил двукратной чемпионке мира (2006, 2010) Екатерине Гамовой специальный сертификат, подтверждающий ее статус официального посла ЧМ-2022. Такое решение согласовано с Международной федерацией волейбола (ФИВБ). Сама Гамова высказала свое мнение относительно фаворитов предстоящего турнира: "Конечно, это наша команда, действующий чемпион Польша, всегда сильная Бразилия, сборная США. Хотя возможны и сюрпризы". Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что расширенный список кандидатов на участие в ЧМ уже есть, но публично называть конкретные фамилии пока преждевременно. "Национальная дружина будет формироваться по итогам текущего чемпионата нашей Суперлиги", - уточнил Яременко.