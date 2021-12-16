Сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций

Сборная России узнала соперников по групповом несмотря ни на что у этапу следующего розыгрыша Лиги наций-2022/23. Наша команда встретится с Исландией, Израилем и Албанией. Матчи этой стадии пройдут со 2 июня по 27 сентября.

В следующем году Россия сыграет не только в стыках ЧМ-2022, но и в Лиге наций. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

По регламенту перед жеребьевкой все 55 сборных были распределены по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с итогами группового раунда соревнований, прошедшего в прошлом году. Внутри каждой лиги попали по 16 участников, которых поделили на четыре группы, кроме слабейшей из них лиги D, где сыграют только семь команд, поделенных на две группы (три и четыре сборные).

В 2020 году Россия упустила неплохой шанс выйти в лигу А, упустив путевку в сильнейший дивизион в последнем туре из-за крупного поражения от Сербии - 0:5. В результате наши футболисты попали во вторую корзину лиги B, где также есть Финляндия, Норвегия и Шотландия. С этими командами россияне точно не встретились бы в группе, как и с Украиной, поскольку УЕФА решил оставить в силе правило о разведении россиян с "жовто-блакитными" на международных турнирах.

Если откровенно - нам попалась очень удобная группа. В ней мы выглядим явными фаворитами. Исландцы уже не наводят шороху, как несколько лет назад на чемпионате Европы, а израильтяне с албанцами хоть и являются достаточно крепкими командами, но идут значительно ниже нас в рейтинге ФИФА: Россия в ней занимает 34-е место, Албания - 66-е, Израиль - 79-е.

Полностью итоги жеребьевки выглядят следующим образом. В группу 1 лиги А попали: Франция, Дания, Хорватия, Австрия; в группу 2 - Испания, Португалия, Швейцария, Чехия; в группу 3 - Италия, Германия, Англия, Венгрия; в группу 4 - Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс. В группу 1 лиги B попали: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения; в группу 2 - Исландия, Россия, Израиль, Албания; в группу 3 - Босния, Финляндия, Румыния, Черногория; в группу 4 - Швеция, Норвегия, Сербия, Словения. В группу 1 лиги С попали: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция; в группу 2 - Кипр/Эстония (победитель этой пары сыграет в группе С2), Косово, Греция, Северная Ирландия; в группу 3 - Казахстан/Молдавия (победитель этой пары сыграет в группе С3), Азербайджан, Беларусь, Словакия; в группу 4 - Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария. В группу 1 лиги D попали: Латвия, Андорра, Казахстан/Молдавия (победитель этой пары сыграет в группе С3), Лихтенштейн; в группу 2 - Сан-Марино, Кипр/Эстония (победитель этой пары сыграет в группе D1), Мальта.

В групповой стадии Россия сыграет с командами, заметно уступающими ей в классе, - с Исландией, Израилем и Албанией

Остается добавить, что в групповой стадии Лиги наций команды сыграют против своих соперников по матчу на своем поле и в гостях. Триумфаторы групп в лиге А выйдут в финальную часть соревнований, которая пройдет в 2023 году, а лучшие сборные групп в других лигах заработают повышение в классе. В лигах А и B команды, замкнувшие турнирные таблицы квартетов, опустятся в лигу ниже, в то время как в лиге C такие сборные проведут стыковые встречи за право остаться в ней.

Тем временем

Московский "Спартак" сегодня представит нового наставника команды Паоло Ваноли. У Паоло много общего с любимцем спартаковских болельщиков, бывшим наставником "красно-белых" Массимо Каррерой: они оба итальянцы, оба в свое время играли в футбол, входили в тренерский штаб Антонио Конте, однако в какой-то момент решили выйти из тени и стать главными. Ваноли шесть лет работал с молодежными сборными Италии, а затем на протяжении четырех лет - с 2017 по 2021 год - трудился в штабе Конте. Он тренировал защитников в "Челси" и "Интера", но 49-летний специалист всегда оставался на вторых, а то и на третьих ролях. По информации зарубежных СМИ, Конте звал Паоло в лондонский "Тоттенхэм", но тот отказался, поскольку хочет попробовать себя в роли главного на клубном уровне.